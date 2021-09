Articolo »

27 settembre 2021

Progetto Casale Cardioprotetta Da ottobre, con la Croce Rossa, quattro corsi per l’utilizzo del defibrillatore L’iniziativa fa parte del progetto Casale Cardioprotetta finanziato dal Comune

di r.m.

La Croce Rossa di Casale Monferrato propone nel mese di ottobre quattro giornate formative per l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico Esterno (Dae).

Il corso, aperto a tutti, ha una durata di quattro ore e al termine sarà rilasciato dalla Regione Piemonte un brevetto con validità nazionale. Dopo il periodo di formazione, i partecipanti avranno acquisito le conoscenze per sapere quali comportamenti seguire per attuare un primo soccorso tempestivo in caso di arresto cardiaco.

Il corso fa parte del progetto Casale Cardioprotetta, finanziato dalla Città di Casale Monferrato: «Un progetto ambizioso e importante che, grazie al Comitato cittadino della Croce Rossa, ha come obiettivo l’incentivare la formazione per l’utilizzo dei Dae – ha spiegato l’assessore Luca Novelli -, perché a volte basta poco per poter salvare una vita. Per questo invitiamo a partecipare ai corsi, affinché un numero sempre maggiore di persone abbia l’abilitazione e possa, non solo a Casale Monferrato, saper affrontare un primo soccorso con il defibrillatore».

Per partecipare a uno dei corsi abilitativi all’utilizzo del Defibrillatore Semi-Automatico Esterno è necessario preiscriversi collegandosi alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/CorsiDae21 e compilare in tutte le sue parti il form, scegliendo una delle date presenti. Dopo aver indicato il giorno, in base alle adesioni, saranno comunicate le fasce orarie e il luogo di svolgimento del corso.

Le date disponibili sono: sabato 9 ottobre (iscrizioni entro il 1° ottobre), domenica 10 (iscrizioni entro il 1° ottobre), sabato 23 (iscrizioni entro il 14 ottobre) e domenica 24 (iscrizioni entro il 14 ottobre).