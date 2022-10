Articolo »

18 ottobre 2022 Roma

Martedì 18 ottobre Riccardo Molinari ancora capogruppo dei deputati della Lega alla Camera La nomina per acclamazione

di r.m.

L'alessandrino Riccardo Molinari, classe 1983, uno degli esponenti di punta della Lega, anche per questa legislatura sarà capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. La conferma è avvenuta oggi, martedì 18 ottobre, durante la riunione dei deputati della Lega, alla presenza del segretario federale Matteo Salvini. Molinari guiderà un gruppo di 65 parlamentari, sui complessivi 400 eletti alla Camera.



«Ringrazio i colleghi e il segretario Matteo Salvini per la riconferma. In un momento drammatico per il Paese, dobbiamo essere all’altezza delle aspettative dei cittadini e rilanciare l’azione della Lega con il nostro lavoro in Parlamento e sui territori. Solo sapendo chi e cosa rappresentiamo potremo essere efficaci e riaccendere la speranza nei cuori della gente», ha commentato Molinari.

Laureato in Giurisprudenza, è iscritto all’ordine degli avvocati di Genova come avvocato stabilito, avendo ottenuto l’abilitazione forense all’estero.

Entra nella Lega Nord nel 1999.Nel 2010 si candida alle elezioni regionali in Piemonte, venendo eletto consigliere per la provincia di Alessandria e diventando in seguito vicepresidente del Consiglio regionale. Nel 2013 viene nominato assessore con deleghe regionali agli enti locali, sicurezza e polizia locale. Nel 2016, Molinari viene eletto segretario della Lega Nord Piemont. Nel 2017 viene nominato assessore al commercio del Comune di Alessandria.

Nel 2018 alle elezioni politiche viene candidato alla Camera nel collegio uninominale Piemonte 2 - 05 (Alessandria), venendo eletto deputato. Nella passata legislatura è stato componente della Commissione Politiche dell’Unione europea e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, presidente del gruppo parlamentare della Lega alla Camera dei deputati.