27 settembre 2022

27 settembre 2022 Vercelli

A Vercelli Buzzi Unicem ha inaugurato Built Nuovo laboratorio tecnologico già operativo al cento per cento

di Enrico Sozzetti

Risale al 2016 il progetto messo a punto insieme a Cesare Emanuel, allora Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, la firma dell’accordo arriva nell’ottobre del 2018. Poi la fase di avvio, gli anni di covid, gli interventi per adeguare l’edificio di mille metri quadrati che aveva ospitato i laboratori del Politecnico di Torino e infine l’avvio ufficiale nel gennaio 2022.

Si chiama ‘Built’, è operativo al cento per cento ed è il nuovo laboratorio tecnologico di Buzzi Unicem inaugurato ieri pomeriggio a Vercelli, negli spazi a fianco alla sede di piazza Sant’Eusebio dell’Università del Piemonte Orientale.

«In questo momento di sfide tecnologiche - sottolinea Luigi Buzzi, Group Technical Director del gruppo Buzzi Unicem - il Built è necessario per un approccio positivo ai temi della sostenibilità, così come lo è il rapporto sinergico con l’università». L’investimento è di circa due milioni di euro di cui 1,5 milioni in attrezzature.