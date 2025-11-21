Articolo »

Assemblea a Torino

A Policante della Fipeg targa della Regione per i 25 anni di collaborazione

di r.m.

Consegnata al presidente di Fipeg, federazione dei piccoli editori, Pietro Policante, dall'assessore regionale Andrea Tronzano, la targa per i 25 anni di collaborazione.

Si sta svolgendo in queste ore a Torino l'assemblea di Fipeg con discussione su numerosi temi riguardanti i problemi dell'informazione locale in Piemonte.

