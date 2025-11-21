Articolo »
Assemblea a Torino
A Policante della Fipeg targa della Regione per i 25 anni di collaborazione
Consegnata al presidente di Fipeg, federazione dei piccoli editori, Pietro Policante, dall'assessore regionale Andrea Tronzano, la targa per i 25 anni di collaborazione.
Si sta svolgendo in queste ore a Torino l'assemblea di Fipeg con discussione su numerosi temi riguardanti i problemi dell'informazione locale in Piemonte.
