05 giugno 2025

05 giugno 2025 Cocconato

Decima edizione Prende il via Monferrato On Stage A Cocconato sabato 7 giugno

di Alessandro Anselmo

Prende il via sabato 7 giugno, la decima edizione di Monferrato On Stage, la rassegna itinerante tra i borghi monferrini a cavallo tra le provincie di Alessandria, Asti e Torino e che unisce la musica alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Dodici gli eventi sino al prossimo 13 settembre che inizieranno a Cocconato sabato 7 giugno e vedranno tra gli appuntamenti più attesi, a fine giugno, un grande concerto, per ora ancora “a sorpresa” a Moncalvo in piazza Garibaldi. Sabato, invece, per la prima volta la rassegna curata da Fondazione Monferrato On Stage ospiterà un concerto rock progressivo, inaugurando con una novità la nuova edizione.

Saranno infatti i “Furio Chirico’s the trip” la band formata dal celebre batterista Furio Chirico accompagnato da Paolo “Silver” Silvestri, all’organo, hammond e tastiere, Giuseppe “Gius” Lanari, voce e basso e Marco Rostagno alla chitarra ad esibirsi sul palco della rassegna nel Cortile del Collegio di Cocconato. Il gruppo riprende l’eredità della storica formazione The Trip, tra le più influenti del prog anglo-italiano degli anni Sessanta, portando in scena una miscela esplosiva di virtuosismo, energia e sonorità psichedeliche che saprà affascinare sia i cultori del genere che i nuovi ascoltatori.

L’inizio del concerto, il cui ingresso è gratuito, è concerto ore 21.45 mentre dalle ore 19.30 sarà possibile accedere alla Food Area, situata nelle vie del centro e nell’area del concerto, per gustare i piatti tipici della tradizione monferrina realizzati con i prodotti del Consorzio di Cocconato – Riviera del Monferrato, della Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato. Composta da 10 membri provenienti da 8 differenti comuni del Monferrato, la Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato si è formata nel 2023 dopo un paio di anni di esperienze collettive e di appuntamenti enogastronomici nell’ambito del Monferrato On Stage con il supporto e il coordinamento dallo chef Federico Francesco Ferrero e dalla food maker Anna Blasco. Oggi la brigata ha raggiunto la propria autonomia operativa, e negli eventi di quest’anno avrà modo di condividere con il pubblico, l’esperienza maturata negli anni scorsi.

Monferrato On Stage nasce nel 2016 dall’idea del Presidente di Fondazione Mos Cristiano Massaia, con l’intento di creare un festival frutto della collaborazione delle diverse realtà attive del Monferrato. Questo progetto, portato avanti negli anni grazie all’instancabile lavoro dei volontari, dai sindaci del territorio e le rispettive Pro loco, ha assunto una dimensione tale, da richiedere la nascita nel 2020 di “Fondazione MOS”, un’entità giuridica senza fini di lucro che persegue l’obiettivo di incentivare e diffondere un senso di forte appartenenza delle realtà presenti nel territorio del Monferrato attraverso la costituzione di un tessuto sociale fortemente identitario.

“La rassegna negli anni è divenuta, grazie al sostegno degli enti locali, istituzionali e della Regione Piemonte, un marchio musicale riconoscibile e ben affermato nel panorama culturale del Piemonte, anche grazie alla direzione artistica musicale di Ettore Caretta – spiega Massaia - Monferrato On Stage non è solo un festival musicale ma un esempio di sinergia territoriale in grado di coinvolgere ambienti diversi tra loro, legati da un filo conduttore da ricercare nella bellezza dei luoghi, nella qualità e nel prestigio dell’enogastronomia e della cultura musicale”.