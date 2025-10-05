Articolo »

Sport

05 ottobre 2025

Basket Serie B Nazionale La Novipiù è sconfitta di un soffio: a Capo d'Orlando i ragazzi di coach Corbani cedono 74-70 E' Guerra il giocatore dei rossoblu con la migliore valutazione statistica: per il play-maker della MB 21 punti a referto, 7 rimbalzi e +28 di valutazione

di s.g.

Reduce da due sconfitte, maturate pur avendo ben figurato a Omegna e in casa contro Treviglio, la giovane squadra di coach Corbani inizia una mini-serie contro squadre siciliane. Nella terza giornata di campionato, la MB affronta l’Orlandina di coach Bolignano alla InfodriveArena, precedentemente PalaFantozzi. I “paladini” siciliani nell’ultima uscita stagionale hanno subito una sconfitta rocambolesca all’overtime con Desio. Nel primo quarto, la Novipiù si dimostra una squadra veloce e spensierata, con qualche dimenticanza difensiva compensata dai 29 punti segnati con grande audacia offensiva, ben orchestrata dall’esperienza di Martinoni. Capo d’Orlando trova le contromisure nel secondo quarto, limitando l’MB a meno di 9 punti segnati in 10 minuti e tornando negli spogliatoi inaspettatamente in vantaggio 41-38. Il terzo quarto è caratterizzato da continui cambiamenti di slancio; la MB realizza un parziale di 8-0 per poi subire il ritorno di Gaetano e compagni e chiudere sotto di due possessi il periodo. Nell’ennesimo finale punto punto la MB non trova la gioia della vittoria sopraffatta dalla tripla di Jasaitis e da uno sfortunato rimpallo che vede Guerra perdere l’ultimo possesso. Finisce 74-70, con molte indicazioni positive per Fabio Corbani che vede tuttavia i suoi ancora inchiodati a zero punti in classifica.

Coach Corbani schiera un quintetto iniziale composto da Guerra, Zangheri, Rupil, Marcucci e Martinoni. Dopo due buone difese, capitan Martinoni, in transizione veloce, segna i primi punti della partita. Il ritmo è indiavolato nelle prima azioni dell’incontro. Martinoni è una furia in entrambe le fasi di gioco, segnando in tre minuti 7 punti, tuffandosi su ogni pallone e offrendosi ad una difesa molto adattata per contenere il “quattro” anomalo dell’Orlandina Jasaitis, al rientro dopo un lungo stop. Caglio segna il 10-16 al minuto 5 con un gancio in corsa molto azzardato quanto efficace. Con Martinoni che raggiunge la doppia cifra a gioco fermo e con la tripla chirurgica di Zangheri, si chiude il primo quarto: 21-29 il punteggio sul tabellone. Entrambe le panchine effettuano rotazioni profonde; l’Orlandina, con l’energia di Contento e Bertetti, apre un mini-parziale fino al 27-33, che coach Corbani cerca immediatamente di contenere chiedendo un timeout al minuto 14. Nella seconda frazione il gioco è più confuso, con i due attacchi che perdono di lucidità e di efficacia. Con pazienza l’Orlandina si riporta ad un solo possesso di svantaggio, limitando i rossoblù a meno di dieci punti realizzati in 9’ del secondo quarto. Due sanguinose palle perse consecutive dall’attacco della MB accendono l’Infodrive. Le due squadre tornano negli spogliatoi con i padroni di casa che per la prima volta conducono nel punteggio: 43-38.

Si riparte con una serie di belle azioni difensive, interrotte dopo quasi due minuti di gioco a canestri inviolati dal piazzato di Martinoni. Tenendo senza canestri realizzati i paladini per 4 minuti, le due schiacciate consecutive di Marcucci e Zangheri regalano alla MB il +3 (43-46). La Novipiù si dimostra nuovamente piuttosto imprecisa ai liberi, fondamentale che in partite molto serrate può fare la differenza. Gaetano trova il pari 49 al minuto 26. Franco Gaetano realizza 8 punti nei primi 9 minuti della ripresa, prendendo per mano un’Infodrive in netta difficoltà offensiva e portandola sul +2. Si va all’ultimo mini-riposo sul punteggio di 55-51. Caglio raggiunge la doppia cifra con la seconda tripla personale di serata, Moltrasio è bravo a contenere Rupil. Una tripla seguita da un canestro a cavallo dell’arco di Guerra porta la MB a un solo possesso dall’Orlandina con 3’ di gioco rimanenti (66-64 il punteggio). Caglio realizza il pari 66 e partita che si deciderà in una sorta di mini supplementare da 3 minuti. Jasaitis realizza una pesantissima tripla dall’angolo dopo una buona difesa a uomo a tutto campo che l’Orlandina forza a continui cambi. La difesa allungata della MB costringe l’Infodrive a commettere infrazione di 8 secondi; con 14’’ sul cronometro e due punti di svantaggio, coach Corbani disegna uno schema che mette la palla in mano a Guerra. Dopo tante azioni pregevoli nell’ultimo quarto, il play perde il contatto con la sfera costringendo la MB al fallo sistematico; l’Orlandina con cinismo chiude il match 74-70.

Sono quattro i giocatori in maglia MB che chiudono la trasferta in Sicilia con un punteggio in doppia cifra. Zangheri termina con 11 punti personali, Caglio, grazie a tre triple, raggiunge i 16 punti. Martinoni segna 17 punti, mentre Guerra lo supera con 21 punti, di cui 10 realizzati dalla lunetta. Dopo un primo quarto con il 75% di tiri trasformati in punti, all’intervallo lungo le percentuali di realizzazione di entrambe le squadre vedevano la MB in vantaggio con il 57% dal campo (3/9 da tre), mentre l’Infodrive non superava il 48%. Alla fine della partita, le percentuali si sono invertite rispetto all’intervallo, con la MB che si ferma al 43,4% (con 3/24 da dietro l’arco) mentre l’Infodrive vede le proprie percentuali ridursi al 39%. Capo d’Orlando si aggiudica la lotta a rimbalzo 35-30, e la MB insegue anche nel conteggio delle assistenze. La differenza statistica più significativa tra le due squadre è il numero delle palle perse, un fattore che risulta decisivo per i monferrini: 12 per l’Orlandina e 18 per la MB.

INFODRIVE CAPO D’ORLANDO - NOVIPIU’ MONFERRATO BASKET 74-70 (21-29; 43-38; 55-51)

ORLANDINA: Gaetano 19 (7/8), Jasaitis 15 (4/7, 1/2), Bertetti 11 (1/3, 0/1), Contento 9 (2/4, 1/8), Rapetti 8 (3/4, 0/1), Moltrasio 6 (2/4, 0/2), Antonietti 3 (1/4, 0/1), Gatti 3 (0/2, 1/3), Palermo (0/2 da tre), Ugo Simon 0 (0/2, 0/1). Carrabotta n.e. All. D. Bolignano.



NOVIPIÙ M.B.: Guerra 21 (4/6, 1/5), Martinoni 17 (4/7, 1/1), Caglio 16 (3/3, 3/7), Zangheri 11 (4/6, 1/2), Marcucci 2 (1/2, 0/3), Rupil 2 (1/4, 0/3), Basta 1, Dia, Osagie (0/2 da tre), Mossi (0/1, 0/1). Iacorossi e Flueras n.e. All. F. Corbani.