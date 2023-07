Articolo »

18 luglio 2023

18 luglio 2023 Asti

Musica AstiJazz: “Solo” di Jordan, Aura Nebiolo e Scott Hamilton All'Alfieri fino al 22 luglio

di a.mo.

Dopo il tutto esaurito dei tre appuntamenti di “AstiJazz Open”, il Festival AstiJazz entra nel vivo con tre grandi concerti realizzati dal Comune di Asti in collaborazione con Piemonte dal Vivo e inserito nel programma del prestigioso Torino Jazz Festival Piemonte.

Fino al 22 luglio AstiJazz porterà sul palco del Teatro Alfieri tre espressioni differenti del genere: martedì 18 luglio lo straordinario chitarrista americano Stanley Jordan, tra i più quotati al mondo, in uno speciale concerto “solo”, giovedì 20 luglio la cantautrice astigiana Aura Nebiolo con il suo primo disco “A kind of Folk”, sabato 22 luglio la leggenda del jazz a stelle e strisce Scott Hamilton con il suo Quartetto. Tutti i concerti inizieranno alle 21.30 sul palco del Teatro Alfieri. Il 18, 20 e 22 luglio la biglietteria resta aperta dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 21. Per informazioni: tel. 0141.399057/399040 www.teatroalfieriasti.it, www.comune.asti.it. I biglietti sono disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it.

Continua AstiLirica. Mercoledì 26 luglio alle 21 al Teatro Alfieri arriva un capolavoro della musica sacra: Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, presentato in forma scenica. L’elegante allestimento è del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona per la regia di Renato Bonajuto. Protagonisti sono il soprano Ksenia Bomarsi e il mezzosoprano Sofia Janelidze. Interagiscono con loro i figuranti Ilia Romano, Christian Rando, Michela Castellani e Federica Bastioni. Alla guida di Voxsonus Ensemble, la direttrice Manuela Ranno. La rappresentazione La voix humaine, prevista per lunedì 24 luglio, per motivi organizzativi è rimandata a ottobre, in data da definirsi. Prevendite presso la cassa del Teatro Alfieri, aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17, e nei giorni degli eventi anche dalle 19 alle 21. info 0141.399057/399040, e online su www.bigliettoveloce.it.