Articolo »

Sport

05 novembre 2024

05 novembre 2024 Trino

Calcio Un altro mercoledì Coppa: Trino a Cossato, derby Pro Palazzolo-Crescentinese e Calliano-Moncalvo In campo anche l'Ozzano Ronzonese

di r.m.

Un altro turno infrasettimanale dedicato alla Coppa, con l'LB Trino che dopo il 3-0 dell'andata giocherà a Cossato ed è un passo dalla qualificazione ai Quarti.

Mercoledì sera in campo anche l'Ozzano Ronzonese che per evitare l'eliminazione dovrà superare allo "Scienza" la Castelnovese (vittoriosa per 3-1), sfida decisiva tra Calliano e Moncalvo con gli aleramici che possono sfruttare due risultati a disposizione.

Sul sintetico del "Tavano" si affrontano Pro Palazzolo e Crescentinese (i neroverdi sono già qualificati), infine giovedi sera toccherà a Fulvius e Fortitudo FO in una gara ininfluente perchè il Monferrato è già certo del primo posto.