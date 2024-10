Articolo »

Cultura

01 ottobre 2024

01 ottobre 2024 Casale Monferrato

Concorso letterario “Parole in Collina”, il podio dei racconti premia Claudia Casarotto e Frassineto Po Sabato scorso in Biblioteca

di Mattia Marin

Sabato scorso, nella splendida cornice del Salone del Senato, situato nella Biblioteca Civica di Casale Monferrato, sono stati premiati i vincitori del premio letterario “Parole in collina”, ormai giunto alla sua seconda edizione.

L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione di moltissimi enti, ma l’iniziatrice di questo concorso è, senza dubbio, Silvia Ramasso - ad di Neos Edizioni dal 2008, anno in cui è diventata editrice indipendente - che, oggi come ieri, porta avanti questo progetto con grande passione, dimostrandosi l’anima del competizione. L’obiettivo principale di questa kermesse rimane la salvaguardia del bene più prezioso del territorio: la “memoria”. La giuria è stata incaricata di decretare non i migliori scrittori, bensì i migliori “narratori di Monferrato”, indipendentemente dal fatto che il loro scritto riguardi storie di fantasia, memorie o racconti a sfondo storico.

La Neos quest’anno ha dovuto gestire moltissime adesioni, tra cui sono stati selezionati i ben diciassette finalisti: di questi sono stati ordinati in una classifica solo i primi cinque.

È iniziata la cerimonia con i ringraziamenti dell’editrice Silvia Ramasso a tutti i collaboratori e all’amministrazione; sono stati presenti in sala il sindaco di Casale, Emanuele Capra, ma anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Domenico Ravetti.

Successivamente, la direttrice, ha spiegato quale sarà la struttura dell’antologia contenente i lavori tratti da questo concorso, che pubblicheranno con il titolo “Monferrato, terra di borghi e di città”. Il libro presenterà una raccolta dei racconti, di cui i primi cinque in ordine di classifica, ma non solo. Infatti, il volume sarà arricchito dall’importante contributo fotografico selezionato dal Club per l’Unesco di Vignale Monferrato. Il presidente Alberto Maffiotti ha spiegato le modalità di fruizione online di queste immagini, che saranno accessibili mediante un qr-code stampato all’interno del libro. Infine si è giunti alla consegna vera e propria dei premi, preceduta dalla lettura di un breve estratto del lavoro di ciascun autore.

A conquistarsi la vittoria è stato il racconto “Il centro del mondo” di Claudia Casarotto, che ha ambientato la narrazione a Frassineto Po ed è stata premiata per il particolare potere evocativo della storia. Il secondo posto è stato assegnato a “Restare” di Angela Saglietti e, infine, è salita sul terzo gradino del podio Samantha Lovisolo con “Occhi come castagne”. L’evento si è concluso con un brindisi a lunga vita per questa kermesse, accompagnato dai prodotti del territorio.