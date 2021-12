Articolo »

09 dicembre 2021

09 dicembre 2021 Casale Monferrato

Commercio Saldi invernali: in Piemonte inizieranno il 5 gennaio Dureranno per otto settimane

di r.m.

«In Piemonte i saldi inizieranno mercoledì 5 gennaio 2022 e dureranno per 8 settimane, anche non continuative».

Lo comunica la Regione Piemonte: «Nello stesso giorno inizieranno anche nelle Regioni confinanti (Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia) con le quali è stato concordato di allineare la data d’inizio a tutela della concorrenza, ma anche per scongiurare flussi anomali da una regione all’altra che avrebbero creato problemi di assembramento. Permane il divieto di avviare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti».

Non ci saranno invece le vendite promozionali che anticipano i saldi, dopo le deroghe previste lo scorso anno per far fronte all’emergenza pandemica.