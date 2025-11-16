Articolo »
Basket Serie B Nazionale
Domenica al Palazzetto la Novipiù affronta la S4 Energia Vicenza
Terza partita in otto giorni per i monferrini che, dopo la doppia sconfitta esterna contro Piazza Armerina e Legnano, tornano sul parquet di casa opposti ai biancorossi veneti, settimi in classifica
Terza partita in otto giorni per la Novipiù Monferrato Basket che, dopo la doppia sconfitta esterna a Ragusa contro Piazza Armerina e contro Legnano nel turno infrasettimanale di mercoledì 12 novembre, torna a giocare sul parquet del “PalaEnergica Paolo Ferraris” per affrontare domenica 16 (palla a due ore 18) la S4 Energia Vicenza che attualmente occupa il settimo posto in classifica con un record di 7 vinte e 4 perse. I rossoblu di coach Fabio Corbani sono invece appaiati a Lumezzane a 4 punti e precedono il terzetto formato da Agrigento, Bakery Piacenza e Fidenza, appaiate a quota 2 all’ultimo posto in classifica. Nella dodicesima giornata di andata del campionato anche queste tre squadre saranno impegnate in casa, con Agrigento che riceverà la visita di Orzinuovi, Fidenza opposto a Fiorenzuola e la Bakery che incrocerà la “corazzata” Legnano, il confronto sulla carta più difficile dei tre. La Novipiù, dal canto suo, proverà a sfruttare al meglio il fattore campo per ritrovare la vittoria dopo le due affermazioni consecutive contro Bakery e Fidenza alle quali ha fatto seguito il doppio stop esterno in Sicilia e contro Legnano coinciso con l’assenza forzata di Niccolò Martinoni sofferente per un forte colpo al costato ricevuto nell’ultima partita casalinga al quale si è aggiunto anche un affaticamento al flessore. L’assenza del capitano si è fatta oltremodo sentire nelle ultime due gare con la Novipiù costretta ad affrontare i duelli d’area con un reparto lunghi ridotto ai minimi termini e con giocatori “adattati” nel ruolo a fianco di Mamoudou Dia. Contro Vicenza la Novipiù confida di riuscire a recuperare Martinoni, giocatore imprescindibile per la squadra di coach Corbani che comunque anche a Castellanza contro Legnano, ha fatto la sua parte finché le energie, fisiche e mentali, l’hanno sorretta.
La S4 Energia Vicenza di coach Robson Gabriele Ghirelli è ancora imbattuta in casa (7 vittorie di fila), mentre in trasferta finora non ha mai vinto cedendo il passo nelle sfide che l’hanno vista opposta a Legnano, Desio, Lumezzane e Vigevano. Contro la Novipiù i biancorossi cercheranno quindi in ogni modo di sfatare il “tabù trasferta” affidandosi a un roster solido e di qualità nel quale spiccano l’esterno Mattia Da Campo, la guardia Giovanni Gasparin e il centro spagnolo Ucles Belmonte, bloccato nelle ultime partite da un problema fisico. Altri giocatori interessanti sono l’ala Tommaso Marangoni, il centro Lorenzo Vanin, il play/guardia Matteo Beretta e l’esterno Jacopo Preti, mentre entrano nelle rotazioni, tra gli altri, il play-maker Pisano, la guardia Marchet, l’ala forte Carr e alcuni giovani di prospettiva come Trova, Cecchin, Prendin, Turra e Mazzuoccolo.
L’incontro, arbitrato dalla terna formata da Usuriano di Volpiano (TO), Turello di Rivalta Torinese (TO) e Caneva di Collegno (TO), sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket.