16 novembre 2025

16 novembre 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Domenica al Palazzetto la Novipiù affronta la S4 Energia Vicenza Terza partita in otto giorni per i monferrini che, dopo la doppia sconfitta esterna contro Piazza Armerina e Legnano, tornano sul parquet di casa opposti ai biancorossi veneti, settimi in classifica

"Kikki" Guerra in palleggio (foto Mattia Froio)

di Paolo Zavattaro

Terza partita in otto giorni per la Novipiù Monferrato Basket che, dopo la doppia sconfitta esterna a Ragusa contro Piazza Armerina e contro Legnano nel turno infrasettimanale di mercoledì 12 novembre, torna a giocare sul parquet del “PalaEnergica Paolo Ferraris” per affrontare domenica 16 (palla a due ore 18) la S4 Energia Vicenza che attualmente occupa il settimo posto in classifica con un record di 7 vinte e 4 perse. I rossoblu di coach Fabio Corbani sono invece appaiati a Lumezzane a 4 punti e precedono il terzetto formato da Agrigento, Bakery Piacenza e Fidenza, appaiate a quota 2 all’ultimo posto in classifica. Nella dodicesima giornata di andata del campionato anche queste tre squadre saranno impegnate in casa, con Agrigento che riceverà la visita di Orzinuovi, Fidenza opposto a Fiorenzuola e la Bakery che incrocerà la “corazzata” Legnano, il confronto sulla carta più difficile dei tre. La Novipiù, dal canto suo, proverà a sfruttare al meglio il fattore campo per ritrovare la vittoria dopo le due affermazioni consecutive contro Bakery e Fidenza alle quali ha fatto seguito il doppio stop esterno in Sicilia e contro Legnano coinciso con l’assenza forzata di Niccolò Martinoni sofferente per un forte colpo al costato ricevuto nell’ultima partita casalinga al quale si è aggiunto anche un affaticamento al flessore. L’assenza del capitano si è fatta oltremodo sentire nelle ultime due gare con la Novipiù costretta ad affrontare i duelli d’area con un reparto lunghi ridotto ai minimi termini e con giocatori “adattati” nel ruolo a fianco di Mamoudou Dia. Contro Vicenza la Novipiù confida di riuscire a recuperare Martinoni, giocatore imprescindibile per la squadra di coach Corbani che comunque anche a Castellanza contro Legnano, ha fatto la sua parte finché le energie, fisiche e mentali, l’hanno sorretta.

La S4 Energia Vicenza di coach Robson Gabriele Ghirelli è ancora imbattuta in casa (7 vittorie di fila), mentre in trasferta finora non ha mai vinto cedendo il passo nelle sfide che l’hanno vista opposta a Legnano, Desio, Lumezzane e Vigevano. Contro la Novipiù i biancorossi cercheranno quindi in ogni modo di sfatare il “tabù trasferta” affidandosi a un roster solido e di qualità nel quale spiccano l’esterno Mattia Da Campo, la guardia Giovanni Gasparin e il centro spagnolo Ucles Belmonte, bloccato nelle ultime partite da un problema fisico. Altri giocatori interessanti sono l’ala Tommaso Marangoni, il centro Lorenzo Vanin, il play/guardia Matteo Beretta e l’esterno Jacopo Preti, mentre entrano nelle rotazioni, tra gli altri, il play-maker Pisano, la guardia Marchet, l’ala forte Carr e alcuni giovani di prospettiva come Trova, Cecchin, Prendin, Turra e Mazzuoccolo.

L’incontro, arbitrato dalla terna formata da Usuriano di Volpiano (TO), Turello di Rivalta Torinese (TO) e Caneva di Collegno (TO), sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket.