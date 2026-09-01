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Comprensorio

01 settembre 2026

01 settembre 2026 Frassineto Po

A Frassineto Po Bilancio più che positivo per la Sagra del Peperone In archivio anche la cinquantatreesima edizione della kermesse

Il tradizionale rovesciamento della polenta

di Massimo Castellaro

Con il rovesciamento di circa quattro quintali di polenta, rigorosamente accompagnata da salsiccia e peperonata, domenica si è avviata a conclusione la 53ª edizione della Sagra del Peperone organizzata a Frassineto Po dalla Pro Loco e iniziata giovedì sera.

Il “rito” del rovesciamento della polenta si è svolto in piazza, come da rinnovata tradizione da qualche anno a questa parte, nella giornata che ha avuto come protagonista anche San Satiro AgriFood, la fiera proposta con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Frassineto Po, l’egida di Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e la collaborazione di Botteghe Storiche e Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) Piemonte, che ha portato numerose bancarelle con prodotti di prima qualità nelle vie centrali del paese.

L’area manifestazioni di via Marconi è stata presa letteralmente d’assalto dal grande pubblico che ha avuto modo di apprezzare ancora una volta le specialità proposte dai collaudati cuochi della Pro Loco il cui staff, guidato dall’attuale presidente Aldo Actis, è stato esemplare in ogni dettaglio organizzativo. Molto apprezzato anche l’intrattenimento musicale che quest’anno ha visto nella serata inaugurale l’ospitata del gruppo Circovino, seguito venerdì dalla Decaband con il tributo agli 883, poi Matteo Tarantino nella serata di sabato per chiudere tutti in pista con l’orchestra di Federica Cocco.

Grande soddisfazione tra gli organizzatori per la visita nella serata di giovedì, che ha aperto la quattro giorni di sagra, del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha condiviso la serata con, tra gli altri, gli Assessori regionali Federico Riboldi ed Enrico Bussalino, il presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi e il Presidente regionale di Cia Piemonte e Valle d’Aosta Gabriele Carenini, oltre al sindaco di Frassineto Po, Andrea Serrao, e alla presenza del collega di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti. Tra gli eventi collaterali della sagra anche i test match delle giovanili dal Casale 1909, il Memorial “Ghigo Sergio Armani e Niño Davide Contorno a cura del circolo Tennis Frassineto sui campi di terra battuta in vicolo Madonna e la “Gara al dì dla Festa” proposta domenica mattina dalla Bocciofila di Frassineto Po.