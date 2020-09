Articolo »

Economia

24 settembre 2020

Diverse iniziative Un pacchetto di interventi per il commercio casalese Esenzioni Tosap, Imu e Tari

Un pacchetto di interventi per il commercio casalese. È quanto annuncia l’assessore al Bilancio e alle Attività Produttive Giovanni Battista Filiberti: «Dopo i molti e importanti incentivi alle attività rimaste chiuse durante il lockdown, l’Amministrazione comunale sta varando una serie di misure per aiutarle nella ripartenza e far sì che il vasto mondo del commercio al dettaglio, della ristorazione e somministrazione e dell’artigianato torni presto a essere di nuovo centrale nell’economia del territorio».

Quali iniziative? «Esenzioni Tosap, Imu e Tari, possibilità di ampliare i dehors per un lungo periodo dell’anno (fino a sette mesi) e agevolazioni per chi apre una nuova attività nei suoi locali commerciali o li affitta a prezzi calmierati».

Nello specifico ci saranno una serie di interventi sui dehors, a partire dall’approvazione del nuovo regolamento: «Dopo dieci anni era doveroso aggiornarlo introducendo, tra l’altro, la possibilità di ampliare i dehors tutti gli anni dal 1° aprile al 31 ottobre. Andremo così, in futuro, a rendere la regola ciò che quest’estate è stata un’eccezione a seguito delle misure anti Covid».

Con alcune modifiche al regolamento Imu «si andrà invece ad attivare significativi e innovativi incentivi per la riapertura di attività commerciali, artigianali e di somministrazione».

servizio su "Il Monferrato" di venerdì 25 settembre