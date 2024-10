Articolo »

Attualità

09 ottobre 2024

09 ottobre 2024 Casale Monferrato

Comune di Casale Monferrato Prorogato il termine del Bando Distretto Urbano del Commercio Si potrà presentare domanda fino all’esaurimento dei fondi

di r.m.

«È stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando dedicato al Distretto Urbano del Commercio di Casale Monferrato. La scadenza, inizialmente fissata al 1 ottobre 2024 è stata rinviata fino all’esaurimento dei fondi disponibili».

Lo comunica il Comune di Casale Monferrato: «Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa con sede operativa nel territorio del Distretto Urbano del Commercio».

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto strutturato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Casale Monferrato “Sostegno dei progetti strategici dei Distretti del Commercio inseriti nell’Elenco regionale del Piemonte”, è volta a sostenere lo sviluppo delle attività commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande esistenti nel locale “Distretto Urbano del Commercio” ed è stata realizzata con una dotazione totale di 79.104 euro.

I contributi, erogati in base a quattro misure differenti di intervento, riguardano: l’efficientamento energetico dei locali, con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di 800 euro; l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dei locali, con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di 1.500 euro; l’abbellimento delle esteriorità degli esercizi commerciali conformi al Regolamento Comunale, con riferimento a tende, illuminazione, insegne e struttura delle vetrine, con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di 1.000 euro; realizzazione o adeguamento dei dehors e relativi arredi conformi al Regolamento Comunale (riservato alle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande), con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di 2.000 euro.

Le domande devono essere presentate a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) allo Sportello Unico delle Attività Produttive della Città di Casale Monferrato all’indirizzo sportellounico@pec.comune.casale-monferrato.al.it

La domanda può essere presentata dai legali rappresentanti delle imprese ubicate nel Distretto, o, su delega espressa, da commercialisti/consulenti, dalle associazioni imprenditoriali delle imprese.

Per informzioni: commercio@comune.casale-monferrato.al.it o i recapiti telefonici 0142 444333, 0142 444347 e 0142 444277.

Intanto proseguono gli incontri formativi da remoto aperti a tutte le imprese che sono all’interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Casale Monferrato: giovedì 10 ottobre dalle ore 13,30 alle 15,30 e per tutti i giovedì fino a fine novembre un docente sarà a disposizione per condividere con i partecipanti le numerose novità fiscali del periodo oltre a presentare il concordato fiscale biennale, importante opportunità per le imprese ed oggetto di recenti modifiche legislative.

A seguire il relatore illustrerà la misura regionale “MIP-Mettersi in proprio”, iniziativa dedicata a coloro che stanno affrontando la strada dell’autoimprenditorialità così da incrementare la diffusione delle informazioni utili a consolidare la conoscenza necessaria di questo strumento che fornisce servizi di sostegno al lavoro autonomo e alla creazione d’impresa.