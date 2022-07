Articolo »

Comprensorio

18 luglio 2022

18 luglio 2022 Castelletto Monferrato

A Castelletto Monferrato L'inaugurazione di piazza Vittorio Veneto dopo i lavori di riqualificazione La cerimonia domenica scorsa

di Massimo Castellaro

Tutto secondo copione domenica a Castelletto Monferrato per l’inaugurazione di piazza Vittorio Veneto, dove sono stati recentemente conclusi i lavori di riqualificazione.

L’area ospita da sempre, tra le altre, la festa patronale divenuta nel tempo la Sagra della Zucca, importante manifestazione che propone la lasagna di zucca come prodotto enogastronomico da gustare e che lo scorso anno ha ricevuto da parte del Comune la De.Co. (denominazione comunale di origine del prodotto).

“È una vera emozione poter festeggiare la riqualificazione di piazza Vittorio Veneto – ha commentato il sindaco Gianluca Colletti - per chi vive il paese la sensazione è quella di trovarsi in un luogo totalmente nuovo, come se prima non ci fosse mai stato. L’opera di riqualificazione era attesa da più di trent’anni, l’Amministrazione comunale è fiera di aver restituito uno spazio così importante ai nostri cittadini”.

La piazza ospitava un campo da bocce ormai in disuso da decenni, e successivamente un parcheggio con una superficie sabbiosa in pieno centro storico, senza alcune canalizzazioni delle acque, impianto di illuminazione ed elementi di pregio e arredo urbano. Con la riqualificazione l’Amministrazione ha proseguito il progetto di rigenerazione urbana del centro storico e delle periferie. I lavori di riprogettazione e riqualificazione hanno riguardato il totale rifacimento dell’area, con la posa degli impianti di canalizzazione delle acque meteoriche, l’impianto elettrico e di illuminazione, la posa della pavimentazione in porfido e la realizzazione di un fabbricato da adibire a cucina per i momenti di svago proposti dalle associazioni locali per la collettività.