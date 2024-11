Articolo »

Attualità

28 novembre 2024

28 novembre 2024 Casale Monferrato

Sciopero generale di venerdì 29 novembre: gli orari del servizio Trasporti di Amc

di r.m.

L'Amc (Azienda Multiservizi Casalese) comunica gli orari dello sciopero generale di quattro ore di venerdì 29 novembre.

«A seguito dell’ordinanza n. 200 T del 26/11/2024 si comunica la rettifica dello sciopero per la giornata di Venerdì 29/11/2024: le Segreterie Provinciali FILT-CGIL e UIL TRASPORTI hanno comunicato la riduzione dello sciopero generale a 4 ore – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – nel rispetto delle fasce di garanzia».

Motivazioni dello sciopero: «Per cambiare il Ddl Bilancio che riduce il welfare universalistico, gli investimenti e i servizi pubblici. Per chiedere il ritiro del DDL Sicurezza e le limitazioni connesse al diritto al dissenso colpendo direttamente il diritto di sciopero e di manifestazione. Per sostenere i rinnovi dei contratti pubblici e privati e la reale salvaguardia delle pensioni. Per chiedere di assumere provvedimenti e investimenti diretti a rilanciare le politiche industriali, la sicurezza sul lavoro, i servizi, il turismo e il sistema pubblico. Per salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro».

«Percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali: 94,17 %».

Fasce orarie garantite: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 11,30 fino a termine corse in caso di adesione allo sciopero dei lavoratori, nelle rimanenti ore potrebbe essere soppresso il servizio.

Il servizio Trasporti alle ore 11,30 riprenderà dai seguenti punti:

Linea Rossa ore 11,30 da iazza Vittorio Veneto (Stazione FS) direzione Popolo Corno

Linea Blu ore 11,30 da piazza Marinai d’Italia (Oltreponte) direzione S. Germano bivio Roncaglia