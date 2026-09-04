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Manifestazioni

04 settembre 2026

04 settembre 2026 Casale Monferrato

A partire dalle ore 16 “Rap Music Day” con “New Skin” al Parco Eternot Sabato 5 settembre per una serata gratuita di musica

di r.m.

Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 16 al Parco Eternot si terrà “Rap Music Day”, appuntamento dedicato alla musica hip hop con laboratori, battle di freestyle, open mic e concerti dal vivo, inserito nel percorso “New Skin”, promosso dalla Città di Casale Monferrato nell’ambito del progetto “Work & Play”.

La giornata prenderà il via nel pomeriggio ccon i laboratori: un lab di beatbox condotto da Tenpo e un lab di writing con Andrea Schiraldi, pensati per avvicinare i partecipanti alle discipline dell'hip hop mettendo le mani direttamente sulla materia. Si prosegue con la battle di freestyle, ai piatti dj BLBZ e con una giuria d'eccezione formata da Abeiz, Smoke Tornado e Frenk Zappa, e con un open mic aperto a chiunque voglia salire sul palco e far sentire le proprie parole. In serata spazio ai concerti dal vivo, con artisti del territorio e non solo.

Nel corso della giornata saranno inoltre presenti ulteriori proposte e spazi dedicati ai giovani, con la Ludoteca Viaggiante di Monfreestyle, il Centro Educativo Diffuso, l’Associazione Culturale Mystico, DropIn Alessandria, Gate “Tu come stai?” e Juno Tattoo Studio.

“Con il Rap Music Day vogliamo offrire ai giovani un'occasione di incontro costruita insieme a loro e con i loro linguaggi. Dare spazio alla musica, al freestyle e ai laboratori significa dare spazio a chi li vive: mettere a disposizione luoghi, tempo e ascolto perché i ragazzi possano esprimersi e sentirsi parte di una comunità”, afferma Paolo Granetto, Coordinatore del progetto scs Vedogiovane.

L’iniziativa fa parte del programma “New Skin”, realizzato grazie al contributo della Regione Piemonte attraverso il bando “Piemonte per i Giovani” e sviluppato dalla Città di Casale Monferrato in collaborazione con la cooperativa sociale Vedogiovane e una rete territoriale composta da scuole, associazioni, servizi e realtà educative.

Il progetto, rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni, propone nel corso del 2026 attività dedicate alla partecipazione, alla socialità, alla formazione e alla crescita personale.

L’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia, Irene Caruso, dichiara: “ Il Rap Music Day rappresenta bene lo spirito con cui stiamo portando avanti le politiche rivolte ai giovani: creare occasioni concrete di partecipazione, socialità e confronto, partendo dai loro interessi e dalle loro capacità. Attraverso il progetto New Skin vogliamo costruire spazi nei quali ragazze e ragazzi possano incontrarsi, esprimersi e sviluppare nuove relazioni, valorizzando al tempo stesso le energie e le realtà presenti sul territorio. Anche la musica, in questo senso, può diventare uno strumento importante di inclusione e di comunità”. L’accesso a tutte le iniziative è libero e gratuito.