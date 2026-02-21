Articolo »

Grand Prix Fit Canottieri Casale prima in Piemonte e seconda in Italia come scuola tennis Su quasi 2100 realtà

Allievi e allieve della scuola tennis della Canottieri Casale davanti a Davis Cup e Billie Jean King Cup

di a.mo.

Canottieri Casale ancora sugli scudi con il movimento giovanile della racchetta: la Fitp, come ogni anno, svela il ranking delle scuole tennis, che in Italia, nel 2025 hanno sfiorato le 2100 unità.

In una classifica che tiene conto degli allenamenti e delle metodologie, oltre a verificare quanti bambini vengono convocati nei centri periferici Under 10, 12 14 e 16, oppure nei Centri Tecnici di Formia e Tirrenia, il club di Viale Lungo Po Gramsci si piazza in un’ottima seconda posizione con 9400 punti: in testa il Tennis Training di Perugia (11500 punti), terza la catanese Monte Kà Tira (9150 punti).

La Top School monferrina ha confermato comunque il primato tra le scuole tennis piemontesi. Un risultato che premia anche la partecipazione ai progetti federali, come il Fitp Junior (Under 14) o Over (Over 15) Program oppure Racchette in Classe, criteri base dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, diretto da Michelangelo Dell’Edera.

Dopo il primo posto nel Trofeo Fitp Giovanile e l’argento nel Trofeo Assoluto, la Canottieri Casale guarda con attenzione al movimento di base, come ci conferma la direttrice tecnica della scuola di Viale Lungo Po Gramsci Giulia Gabba: «Il secondo posto nel Grand Prix Scuole Tennis FITP 2025 rappresenta un risultato straordinario per la nostra Scuola Tennis e un passo avanti significativo rispetto al quinto posto ottenuto nel 2024. Questo progresso testimonia la crescita costante del nostro progetto e la determinazione con cui ogni giorno lavoriamo per migliorare».

Se la Canottieri si conferma punto di riferimento regionale, nella top 100 nazionale troviamo altre realtà della provincia di Alessandria. Guardando sempre al Monferrrato della racchetta, Sport Club Nuova Casale è al 64° posto, mentre Villaforte Tennis di San Salvatore è in 77esima piazza. Analizzando le classifiche per tipologia di scuola tennis, la Canottieri Casale è seconda tra le Top School, il massimo livello di riconoscimento, con buoni piazzamenti anche per Sport Club Nuova Casale (34°) e Villaforte Tennis (38°).