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Cultura

23 aprile 2026

23 aprile 2026 Moncalvo

Viaggi “Dal Monferrato al mondo”, il libro di Luigi Fiorino Destinazioni fuori dall’Europa

Luigi Fiorino. Ex funzionario della Commissione Europea

di Alessandro Anselmo

Alla scoperta del mondo partendo da Moncalvo. Questo il tema del primo libro di Luigi Fiorino, ex funzionario della Commissione europea originario di Moncalvo, che racconta in “Dal Monferrato al mondo”, fresco di pubblicazione, 15 euro, i viaggi fatti nel corso degli anni, in cinque continenti, concentrandosi soprattutto sulle destinazioni fuori dall’Europa.

Fiorino descrive alcuni dei luoghi più belli del mondo che ha visitato, partendo proprio dalla sua terra d’origine: il Monferrato. Racconta ad esempio Machu Picchu e le linee di Nazca in Perù, l’isola di Pasqua e le isole Hawaii, le distese innevate dell’Alaska e del Canada, le cascate dell’Iguazú, le cascate del Niagara e le cascate Vittoria, il deserto australiano e la Grande barriera corallina, l’esercito di terracotta a Xian, la baia di Ha Long in Vietnam, i vulcani hawaiani, i grattacieli di Dubai, il deserto del Namib con le sue maestose dune arancioni, alcuni parchi nazionali in Kenya e Namibia, e molti altri luoghi.

Non sono però solo descrizioni, ma anche impressioni personali e le emozioni provate dall’autore in quei luoghi, per esempio durante come le uscite con i cani da slitta e in motoslitta, la discesa in zipline, la passeggiata lungo il bordo di un grattacielo o la scalata di una duna. Il libro è ricco di informazioni curiose, come quelle sugli ipertecnologici servizi igienici in Corea e Giappone, sulle particolarità di alcune lingue del mondo, sulla storia o le leggende di alcuni Paesi tra cui l’origine di parole comuni come cioccolato o avocado, o anche l’etimologia di tabù o Wikipedia.

“Non si tratta di racconti romanzati ma soltanto di vita vissuta, di esperienze personali in tanti contesti diversi, negli ambienti più vari, dal ghiacciaio in Alaska al deserto australiano, dalla mongolfiera in Kenya ai treni proiettile in Giappone – spiega Fiorino -. Anche l’assalto dei banditi in Guatemala, la nuotata con i delfini nelle acque delle Hawaii, gli incontri con i pinguini, i canguri o le renne, le difficoltà linguistiche in alcuni Paesi asiatici e molto altro sono stati vissuti in prima persona. Lo stesso vale per momenti imbarazzanti come la perdita del passaporto in Australia o la figuraccia fatta per aver offerto una mancia estremamente inadeguata in Cambogia. Non mancano le descrizioni di alcuni cibi esotici, come le salsicce di wallaby, la carne di canguro e di alpaca o le cavallette fritte senza mai dimenticare il Monferrato”. Il libro può essere ordinato su: ilmiolibro.it, ibs.it e lafeltrinelli.it o in libreria.