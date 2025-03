Articolo »

Sport

13 marzo 2025

13 marzo 2025 Trino

Calcio Mercoledì di Coppa: Trino vince ma non basta, poker del Calliano Pareggio tra Monferrato e Buttiglierese

di r.m.

Nella gara di ritorno di Coppa Italia di Promozione il Trino ha vinto 2-1 sull'Arona ma questo non è bastato per ribaltare la situazione dopo la sconfitta dell'andata. Per gli azzurri doppietta d Mercandino.

Mercoledì sera doveva giocare il recupero di campionato tra Lerma e Ozzano Ronzonese ma le precarie condizioni del terreno di gioco di Mornese hanno portato a un rinvio preventivo (si giocherà il 26 marzo).

Per quanto riguarda la Coppa Piemonte, pareggio tra Monferrato e Buttiglierese (1-1, gol di Rizzi) e appuntamento tra quindici giorni in casa degli avversari, questa sera sul sintetico del "Tavano" di Trino la Pro Palazzolo ospita il Carpignano.

Infine nella Coppa Provinciale di Asti il Calliano ha ipotecato la finale battendo per 4-1 la Sca Asti, protagonista Torra con tre reti mentre l'ultimo è stato segnato da Stella.