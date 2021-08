Articolo »

Cultura

29 agosto 2021

MagdaClan in tour europeo Il linguaggio universale del circo contemporaneo per comprendere i cambiamenti climatici e le migrazioni #ClimateOfChange è un ambizioso progetto

Climate of Change Show. Un’immagine dello spettacolo andato in scena a Nova Gorica, Slovenia. F. Domen Grögl

di Andrea Mombello

#ClimateOfChange è un ambizioso progetto - capitanato da WeWorld Onlus e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma DEAR - che ha scelto il circo contemporaneo della compagnia MagdaClan e della FLIC Scuola di Circo come linguaggio diretto e universale per raggiungere i giovani europei e stimolarli a comprendere le complesse relazioni tra i cambiamenti climatici e migrazioni.

Sette tra acrobati ed acrobate, quattro musicisti, una scenografia imponente e tantissime storie da raccontare. Gli artisti e le artiste del MagdaClan (dal Dna molto monferrino), una compagnia italiana di circo contemporaneo tutta Under 35 con sede in Piemonte, metteranno in scena la rappresentazione drammatica dei disastri climatici in atto nei differenti angoli del Pianeta, impersonando intere popolazioni messe in ginocchio da inondazioni, scioglimento del permafrost artico, desertificazione e incendi. Il tutto con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e raccontare loro quanto le nostre azioni hanno un impatto a livello globale, anche grazie a una serie di attività collaterali curate dalla FLIC Scuola di Circo di Torino. A ciò si aggiunge la poetica di Petr Forman, direttore artistico e regista, che ha lavorato con la potenza delle immagini sceniche, supportato dalla drammaturgia di Flavio D’Andrea e la scenografia ideata e costruita da Francesco Fassone.

Il tour è iniziato in Bulgaria (Sofia - 24 e il 25 luglio), è proseguito in Slovenia (Nova Gorica - 6 e 7 agosto), Polonia(Lublin 20 e 21 agosto). La carovana è in viaggio verso l’Ungheria (Budapest 3 e 4 settembre), per poi proseguire in Germania (Karlsruhe 16 e 17 settembre), Italia (Milano 1 e 2 ottobre), Portogallo (Lisbona 15 e 16 ottobre).

A parlarci di questo interessante progetto è Giulio Lanfranco, acrobata e direttore tecnico in tour, componente casalese del gruppo di artisti: «Climate of Change Tour è un grande progetto che stiamo realizzando insieme a FLIC Scuola di circo: siamo a un terzo del tour ed in questo momento siamo in viaggio destinazione Budapest, Ungheria. Nonostante le disavventure, gli sforzi umani e organizzativi, la fatica delle tante ore di lavoro sotto il sole o la pioggia, le difficoltà logistiche dovute a questo periodo storico di restrizioni e limitazioni... il MagdaClan è carico! Ci troviamo in nuove città, accolti da diverse culture, a contatto con le ong e le scuole di circo locali che ci accolgono in maniera impeccabile, con platee sempre più piene, è un continuo ed incredibile scambio! Portiamo in scena “weLAND - a Journey to a new Era”, uno spettacolo di circo contemporaneo grande. Grande per le dimensione del palco, delle scenografie, per il numero di persone e realtà coinvolte che lo rendono possibile, per il tour che sta compiendo (che ci vede percorrere l’intera Europa in lungo e in largo) e per la quantità di pubblico incontrato con platee da più di 500 persone a sera. Oltre alle grandi dimensioni, ha anche un grande e ambizioso obiettivo: parlare ai giovani di migrazioni dovute al cambiamento climatico, attraverso il linguaggio del circo contemporaneo. Continuiamo la strada ma tra poco torniamo per l’unica tappa italiana di quest’anno, a Milano il 1 e 2 ottobre…ci vediamo lì?». Come facciamo a dirgli di no. L’arte circense lancia importanti messaggi.