15 luglio 2023 Ottiglio

Monferrato Classic Festival Concerto del giovane Jacopo Doni a Ottiglio Domenica 16 luglio alle ore 17,30 al "Don Piccio"

di Luigi Angelino

Secondo appuntamento domenica 16 luglio alle ore 17,30 ad Ottiglio all’auditorium don Piccio per il MCF. Ad esibirsi il giovane Jacopo Doni. Direttore artistico Sabrina Lanzi.

Nato nel 2005, ha iniziato a studiare pianoforte a 8 anni con Maddalena De Facci e, sotto la sua guida, nel 2020 ha completato il ciclo di studi preaccademici conseguendo la certificazione di terzo livello con votazione 9.80/10 presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. La formazione di Doni è stata curata periodicamente anche dalla pianista e didatta Enza Ferrari.

Attualmente è iscritto al Triennio di primo livello presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova nella classe del maestro Luca Torrigiani. Negli ultimi anni ha frequentato masterclass con i pianisti Giampaolo Nuti, Riccardo Risaliti, Andrej Jasinski, Giovanna Valente e Alessandro Taverna.

Nel 2020 ha debuttato in recital presso il Palazzo dei Capitani di Malcesine per l’associazione Stima e da allora si è esibito in vari contesti tra cui, a Roma, il Festival“Concerti del Tempietto” e, a Pistoia, i “Venerdì musicali” degli Amici dell’Opera. Ha sempre integrato il proprio studio solistico con un’intensa attività cameristica corredata da numerose esibizioni in duo e trio con diverse formazioni.

Recentemente, in duo pianoforte e fagotto, ha vinto il Primo Premio al concorso “Premio Crescendo” di Firenze. In duo di pianoforte a quattro mani ha vinto il Primo Premio al concorso “Riviera Etrusca” di Piombino (LI) nel 2016. Nel 2019 ha suonato da solista con il gruppo d’archi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.

Il programma eseguito a Ottiglio sarà: F.J. Haydn: Sonata Hob. XVI 50, Allegro, Adagio, Allegro molto. F. Liszt: Rigoletto. Parafrasi da concerto S. 434. L.van Beethoven: Sonata Op. 22, Allegro con brio, Adagio con molta espressione, Minuetto. Rondò: Allegretto. F. Chopin: Scherzo Op. 20.