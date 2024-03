Articolo »

Attualità

03 marzo 2024

03 marzo 2024 Casale Monferrato

Incontro Con don Lorenzo Milani per confrontarsi ancora Giovedì 7 marzo alle ore 21 nel salone dell’Addolorata

di Chiara Cane

Dell’attualità di pensiero di don Lorenzo Milani, a 100 anni dalla sua scomparsa, se ne tornerà a parlare giovedì 7 marzo alle ore 21 nel salone dell’Addolorata a Casale Monferrato, nell’ambito del convegno “I care. Confrontarsi (ancora) con don Lorenzo Milani”, promosso dall’Associazione Educational Forum e dalla Rete delle Alternative.



Ospiti e relatori saranno: lo scrittore e biografo tra i più esperti di don Milani Mario Lancisi (da remoto), autore del saggio “Vita di un profeta disubbidiente”, e il Dirigente Scolastico Angelo Bottiroli. Dopo la sessione autunnale organizzata lo scorso novembre al Santuario di Crea, l’incontro tornerà ad essere occasione per un importante confronto sul complesso lascito di don Milani, commisurandolo con l’attualità e con l’esperienza del presente, tra scuola, politica e religione.

La serata prenderà il via con la presentazione del saggio di Lancisi, in cui è tracciato il ritratto puntuale del priore di Barbiana, attingendo da nuove fonti documentaristiche, tra lettere, scritti e testimonianze, arricchito da uno spaccato sulla piena ‘riabilitazione’ di Don Milani da parte di Papa Francesco. “Per lungo tempo, prima di papa Francesco, il priore così caparbiamente schierato dalla parte degli ultimi era stato condannato dalle gerarchie ecclesiastiche per le sue prese di posizione autonome e critiche” ricordano gli organizzatori.

“Dalle pagine del libro emerge, invece, un ritratto molto più complesso, quello di un prete e di un maestro di straordinaria levatura ed empatia; di un profeta religioso e civile, di un disobbediente. Quello di una persona che, per rovesciare il mondo antico, gli egoismi individuali e sociali, nonché le logiche di potere, osò disobbedire alle convenzioni come alle leggi inique, attenendosi ad un’obbedienza integrale del Vangelo”.



La partecipazione è libera e aperta a tutti. In particolare, agli insegnanti che si accrediteranno tramite la Piattaforma Sofia (ID129219) sono previsti i crediti formativi. Info e iscrizioni: 331 1422580, 335 6864808.