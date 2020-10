Articolo »

Torna Piemonte Grappa Un finesettimana tra gli alambicchi Appuntamenti a Casale e Altavilla

di Chiara Cane

Torna questo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 ottobre, Piemonte Grappa, alla corte dell’alambicco, la rassegna autunnale dedicata al mondo della distillazione, promossa dal Consorzio di Tutela del Piemonte e Grappa di Barolo. Protagoniste assolute della distillazione monferrina, saranno le storiche maison della grappa Magnoberta di Casale Monferrato e Mazzetti d’Altavilla, con programmi ricchi e variegati per deliziare gusto, olfatto e vista.

Alla Magnoberta, riflettori accesi sulle new entry Marta ed Emma, le prime due grappe della serie dedicata alla quinta generazione di distillatori della famiglia Luparia, per raccontare, attraverso colore, nome e personalità, la visione futura dell’azienda. Ad arricchire il programma di visita degli impianti di distillazione, delle cantine d’invecchiamento e della storia della famiglia, ci sarà la personale “Monferrato tra borghi e filari” di Giuseppe Morano, originali scatti fotografici che immortalano gli angoli e le atmosfere più suggestive dell’autunno monferrino. Degustazioni no stop dalle ore 10 alle 17,30. Info e prenotazioni 0142.452022 o mail info@magnoberta.com. La mostra fotografica sarà visitabile per tutto il mese di ottobre. La distilleria con il suo store, invece, è aperta tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Nella due giorni di “grapperie aperte”, la Mazzetti d’Altavilla brinderà agli ultimi successi (Alambicco d’Oro, Internationaler Spirituosen Wettbewrb e The WineHunter Award 2020) e all’avvio del nuovo anno di distillazione.

Nel programma: degustazioni gratuite di grappe, distillati e golosità; colazioni “ghiotte” nella Caffetteria; visite libere alla Cappella votiva La Rotonda e alle mostre fotografiche dedicate al Monferrato; tour guidati gratuiti alla distilleria (partenza alle ore 10, 11.15, 15.30 e 17); visite guidate alla Torre, con degustazione panoramica della Grappa 7.0 e del cioccolato fondente Baratti & Milano (€ 10); Aperitivi in Terrazza (sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 e domenica dalle 11 alle 13; costo: € 10 comprensivo di drink con accompagnamento culinario); light lunch della domenica (piatto tipico con calice di vino/acqua e caffè accompagnato da golosa tipicità, € 10), pranzi (sabato e domenica) e cena (sabato) con menù degustazione presso il ristorante Materia Prima. Tra le novità, gli abbinamenti gratuiti fra i Distillati Mazzetti d’Altavilla e una selezione di pregiati Cioccolati firmati Baratti & Milano. Infine, la presentazione del nuovo Calendario Artistico 2020/21 “Il Monferrato nello Spirito” dedicato ai paesaggi naturali del territorio monferrino. Gli orari: sabato 3 (9-12,30 e 15-18,30) e domenica 4 (9-18,30). Info e prenotazioni 0142 926147 - eventi@mazzetti.it.