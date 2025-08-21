Articolo »

Direzione artistica di Enrico Deregibus Sergio Caputo apre Il 20° Pem Festival il 28 agosto a San Salvatore Monferrato 22 eventi in dieci Comuni

di r.m.

Sarà Sergio Caputo, un artista che ha fatto un pezzo importante della storia della miglior musica italiana, ad aprire il 28 agosto a San Salvatore Monferrato al Parco della Torre alle 21 la nuova edizione del “PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato”.

Il previsto concerto di Antonella Ruggiero, inizialmente in programma per quella data, è annullato per indisposizione dell’artista.

Nei prossimi giorni verrà annunciato il calendario completo della rassegna piemontese che fino al 9 ottobre toccherà molte località del territorio, a partire da San Salvatore Monferrato (comune capofila), con la direzione artistica di Enrico Deregibus.

Una edizione di particolare importanza, perché tocca il traguardo della 20a edizione e perché proporrà ben 22 appuntamenti, il record del festival.

Al momento sono già stati annunciati gli eventi fino al 16 settembre, una ricca programmazione che vedrà, dopo la serata con Sergio Caputo, un altro appuntamento a San San Salvatore il 29 agosto, sempre alle 21. Sarà ospite lo storico Alberto Grandi in una serata su “La cucina italiana? Non esiste” condotta da Riccardo Massola, con la musica di Nicola Project.

Domenica 31, questa volta alle 18, ci si trasferirà a Balzola con il concerto di Peppe Voltarelli nei giardini pubblici di Via Roma.

Di nuovo a San Salvatore il 2 settembre alle 21 con l’intervista del direttore artistico Enrico Deregibus a Oscar Farinetti a partire dal suo ultimo libro, “Hai mangiato?” (Slow Food editore).

Il 4 settembre ancora Balzola, in Piazza Papa Giovanni XXIII, dove alle 21 ci sarà un incontro di Niccolò Fabi con Deregibus. Il giorno dopo a San Salvatore alle 21 protagonisti saranno il regista Luca Ribuoli e La Bottega del suono, per parlare di colonne sonore nel cinema e nella fiction, in una serata a cura di Riccardo Massola.

Sabato 6 settembre alle 21 ci si sposta a Rive, in provincia di Vercelli, per un incontro/concerto con Grazia Di Michele in Piazza Vittorio Veneto.

Lu Monferrato (nel comune di Lu e Cuccaro) martedì 9 alle 21 ospiterà il concerto di Eleonora Bordonaro, in Piazza Papa Giovanni Xxiii (sagrato Chiesa di San Nazario).

Particolarmente importante, tra i tanti altri appuntamenti, è quello del 12 settembre alle 21 al Country Sport Village di Mirabello Monferrato, con la finale del concorso per cantautori e band locali, il Pem Music Contest. Si confronteranno Alo Eazy, Liv, Manifesti, Tramontana. In veste di ospite ci sarà Mabi, vincitrice dello scorso anno.

Domenica 14 il festival fa tappa in un comune che per la prima volta entra in Pem, Fubine Monferrato, dove alle 18 ci sarà un incontro/spettacolo con il comico e cantante Stefano Nosei. Il 16 settembre alle 21 si torna invece a Mirabello Monferrato al Country Sport Village con il concerto dell’Orage.

Gli appuntamenti successivi coinvolgeranno anche Cuccaro, Cella Monte con l’Ecomuseo Pietra da cantoni, i comuni di Mirabello Mirabello, Pontestura, Valenza e Alessandria, con conclusione il 9 ottobre. Tutti gli eventi, come sempre, sono a ingresso gratuito.

PeM è una manifestazione unica, fatta di incontri, racconti e canzoni. Un percorso tra le colline, le risaie e il Po, nel Monferrato (sito Unesco), e attorno al Monferrato. Tutto a un’ora da Torino, Milano e Genova.

Il festival è organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato con i Comuni di Valenza, Lu Cuccaro Monferrato, Balzola, Pontestura, Rive, Alessandria, Fubine Monferrato, Mirabello Monferrato e Country Sport Village, Ecomuseo della Pietra da Cantoni con il Comune di Cella Monte.