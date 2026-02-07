Articolo »

07 febbraio 2026

07 febbraio 2026 Casale Monferrato

La notizia Il segretario di Stato americano ha origini monferrine? I suoi avi sarebbero stati di Casale L'annuncio poco prima della cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il segretario di Stato americano Marco Rubio, venerdì a Milano (foto Quirinale)

di a.mo.

Da Milano, ha fatto il giro del mondo la notizia delle origini monferrine degli avi del segretario di Stato americano Marco Rubio (insieme al vicepresidente statunitense J.D. Vance), il quale nella giornata di venerdì 6 febbraio avrebbe svelato le radici casalesi. E il fatto sarebbe trapelato proprio durante il ricevimento di benvenuto dei capi di stato e di governo a Palazzo Reale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, poco prima della cerimonia inaugurale dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La ricerca storica negli archivi comunali di Palazzo San Giorgio è già iniziata, dopo la telefonata del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al sindaco Emanuele Capra. La ricerca si estenderà oltre il 1800 anche agli archivi diocesani.