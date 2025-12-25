Articolo »

25 dicembre 2025

Vendita dell'immobile Va all'asta l'ex casa di riposo di Moncalvo La terza gara è fissata per il prossimo 13 gennaio

L'ex Casa di Riposo "Gavello" di Moncalvo

di Alessandro Anselmo

L’ex Casa di riposo di Moncalvo, “G. Gavello”, è all’asta. Dopo le prime due andate deserte, il prossimo 13 gennaio si terrà la terza asta senza incanto, in modo segreto, e la vendita è fissata con una base d’asta di 283.740 euro per l’immobile valutato poco meno di un milione e mezzo di euro.

Dai rumors che sono corsi in città nelle ultime settimane, pare che siano due i gruppi interessati a presentare un’offerta. Uno facente capo a privati cittadini che operano nel campo dell'immobiliare e un gruppo già presente nel campo del terzo settore.

La struttura, che dal 1912 è stata la più conosciuta non solo della città, ma un punto di riferimento per tutto il comprensorio ospitando generazioni di moncalvesi e monferrini, ha chiuso definitivamente a fine 2021. I problemi però erano iniziati già prima e si erano aggravati con la pandemia sanitaria del 2020 e ad agosto di quell’anno il consiglio di amministrazione della Fondazione alla guida della “Gavello” si era dimesso.

Da quel momento era subentrato il Commissario straordinario Pietro Bertana incaricato dalla Regione Piemonte di gestire la difficile situazione. “Nonostante numerosi, ripetuti e anche recentissimi contatti con soggetti del settore socio assistenziale, non sono stati trovati i riscontri necessari per salvaguardare la Fondazione risolvendo le criticità economiche e finanziarie che ne avevano causato il commissariamento da parte della Regione”, scriveva Bertana in un comunicato in cui spiegava la definitiva chiusura della struttura.