27 giugno 2025

27 giugno 2025 Moncalvo

Rassegna itinerante Buon 10° compleanno Monferrato on Stage! Presentato ufficialmente il 23 giugno a Torino

Presentazione al Grattacielo. Monferrato On Stage in Regione

di Alessandro Anselmo

Spegne dieci candeline Monferrato On Stage, la rassegna itinerante che unisce le eccellenze gastronomiche monferrine alla musica. Presentato ufficialmente lo scorso 23 giugno a Torino, presso il palazzo della Regione Piemonte, il festival proseguirà con altri 11 appuntamenti a cavallo tra le colline monferrine delle provincie di Alessandria, Asti e Torino, sino al prossimo 13 settembre.

Tanti gli artisti che si esibiranno dal vivo tra cui Cristiano Godano e Guano Padano a Roatto, Dente a San Marzano Oliveto, Felice Reggio Quintet a Ferrere, Gino Castaldo e Paola Turci a Portacomaro, Giulia Mei a Cavagnolo, I Musici di Francesco Guccini a Casalborgone, Mario Venuti a Ovada, Roby Facchinetti a Camerano Casasco e The Originals, a Piea.

Prossimo appuntamento domenica 29 giugno, in piazza Garibaldi a Moncalvo con la tappa del tour di Frankie HI-NRG MC “Voce e batteria”, insieme al batterista Donato Stolfi per uno show vitale e vitalizzante, in cui il repertorio di Frankie si veste di puro ritmo, superando l’idea di concerto e diventando spettacolo e performance.

“Credo che il percorso fatto in questi anni, prima ancora del risultato in termini culturali della rassegna, ci abbia permesso di diffondere un nuovo modello di azione sul territorio: sinergia tra i soggetti attori dello sviluppo del territorio per una crescita comune di area e non campanilistica”, ha detto Cristiano Massaia, presidente della Fondazione MOS e ideatore della rassegna.

Tra le novità di questa 10ma edizione, è la nascita di “Nord Ovest Vibes”, progetto di interscambio culturale e turistico tra il Festival del ponente ligure creato dai comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure (Savona) e Monferrato On Stage. Volto a superare i confini regionali, la joint venture tra Piemonte e Liguria ha come obiettivo, oltre a comunicare i due festival in modo sinergico, quello di dare corso a un percorso di contaminazione culturale in tema di storia, enogastronomia e cultura territoriale.

Tutti i piatti della tradizione monferrina che saranno proposti nel corso della rassegna saranno realizzati delle Pro loco dei comuni aderenti, con l’obiettivo di dare risalto alle eccellenze gastronomiche del territorio e di tramandare la cultura e la tradizione culinaria locale. A collaborare con le Pro Loco, anche quest’anno ci sarà la “Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato”, composta da 10 membri provenienti da 8 differenti comuni del Monferrato, formatasi nel 2023 dopo un paio di anni di esperienze collettive e di appuntamenti enogastronomici nell’ambito del Monferrato On Stage realizzati con il supporto e il coordinamento dello chef Federico Francesco Ferrero e della food maker Anna Blasco. Oggi la brigata ha raggiunto la propria autonomia operativa e realizza alcune serate con il supporto e coordinamento di Anna Blasco.