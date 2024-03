Articolo »

31 marzo 2024

31 marzo 2024 Casale Monferrato

Basket Serie A2 - Fase a orologio La Novipiù in campo a Rimini il giorno di Pasqua

Fall, Pepper, capitan Martinoni e Calzavara (foto Dalla Zuanna)

di Paolo Zavattaro

Dopo la sconfitta casalinga al fotofinish contro la Unieuro Forlì, la Novipiù Monferrato Basket scenderà in campo il giorno di Pasqua al “PalaFlaminio" di Rimini (ore 18) contro la RivieraBanca, sesta in classifica nel Girone Rosso che ha uno score complessivo - tra prima fase e “Orologio" - di 14 vinte e 14 perse. Avversario in grandissima condizione che punta ai play-off e che in questa seconda fase ha ottenuto 5 vittorie e una sola sconfitta, in trasferta contro Rieti. Dopo l’arrivo, a campionato in corso, di coach Dell’Agnello al posto di Mattia Ferrari, Rimini si è compattato e ha cambiato pelle e adesso è un avversario ostico per tutte. I rossoblu ritroveranno una vecchia conoscenza come il play-maker Giovanni Tomassini, che è stato tra l’altro l’Mvp italiano dello scorso campionato. Oltre a lui, un altro ex juniorino, l’ala forte Stefano Masciadri, che dei biancorossi è il capitano, e poi tanti giocatori di valore come i due americani Derrick Marks e Justin Johnson (con trascorsi in A1 e in Bundesliga), l’ala piccola Anumba e il play-maker Tassinari, oltre a Grande e ai centri Simioni e Pellegrino.

In casa Novipiù è stato annullato l’allenamento di giovedì mattina per consentire alla squadra di recuperare energie e di curare qualche acciacco di fine stagione. L’intero roster dovrebbe comunque essere a disposizione per la trasferta in Romagna; la squadra è partita in pullman sabato dopo la rifinitura del mattino e farà ritorno a Casale domenica sera dopo la partita. Nello staff tecnico rossoblu il secondo assistente di Stefano Cova è l’astigiano Massimo Pettenuzzo, in panchina già domenica contro Rimini, il quale affianca Michele Baudino. Dopo la trasferta di Rimini, Martinoni e compagni domenica 7 aprile affronteranno in casa Udine, seguirà il 12 aprile la gara esterna a Cividale del Friuli contro la squadra di coach Pillastrini e dell’ex Lucio Redivo poi, il 21 aprile, la Fase a orologio si chiuderà in casa contro l’Umana Chiusi. L'obiettivo dei rossoblu è di arrivare a questa data davanti a Latina per potersi poi giocare la permanenza in categoria nel successivo Girone Salvezza. L’ultima classificata della Fase a trologio, come si sa, retrocederà direttamente in Serie B Nazionale.

Così l’allenatore della Novipiù, Stefano Cova, presenta la partita del “PalaFlaminio”: «Siamo contenti della prestazione offerta con Forlì: abbiamo fatto vedere di essere una squadra che lotta, che si sa rialzare e abbiamo perso la partita solo in volata. Rimini è una delle squadre più in forma del momento, con una batteria di esterni molto pericolosa dall’arco con Tomassini, Tassinari e Grande. Anumba è un esterno molto fisico e Marks, a cui piace correre e aprire il campo. Nello spot di “4" l’americano Johnson è un all-around player, con un fisico importante per la categoria, con forza e dinamicità. Sappiamo che Rimini è una squadra che corre molto in campo aperto e dal canto nostro dovremo limitare il numero di palle perse, che sono quelle che ci hanno condannato contro Forlì. Le chiavi della partita saranno queste. Siamo galvanizzati dalla buona prestazione di sabato scorso, ma adesso abbiamo bisogno di fare risultato».

La partita, arbitrata dalla terna formata da Moretti, Puccini e Bertuccioli, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket.