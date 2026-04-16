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Cultura

16 aprile 2026

16 aprile 2026 Valenza

Per "Apre" Marina Massironi chiude la stagione del Teatro Sociale di Valenza Venerdì 17 aprile alle 21

Marina Massironi e Monica Micheli (foto Serena Moretto)

di Massimo Castellaro

Il palcoscenico del Teatro Sociale di Valenza si prepara ad accogliere, venerdì 17 aprile alle 21, l’appuntamento conclusivo della stagione teatrale “Apre”. A chiudere il cartellone, realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo, sarà Marina Massironi in “Ma che razza di Otello?”.

Lo spettacolo, scritto dalla brillante penna di Lia Celi e diretto da Massimo Navone, è una “rapsodia per arpa e attrice” che vede la popolare attrice affiancata dal talento musicale di Monica Micheli. Un viaggio che scardina i canoni del melodramma per restituire una narrazione fresca, ironica e profondamente contemporanea del capolavoro di Giuseppe Verdi. Dalla tragedia al melodramma: il punto di vista femminile.

“Se Shakespeare ha fatto dell’Otello una tragedia e Verdi un melodramma – spiegano i promotori - Lia Celi, autrice vivace e appassionata melomane, trasforma la vicenda in una spiazzante riflessione sulle dinamiche umane.

Il gioco della riscrittura offre un inedito punto di vista al femminile sulle eroine dell’opera, creando cortocircuiti tra la finzione scenica e l’amara realtà dell’attualità.

Un mix di umorismo e passione: Marina Massironi, con il suo stile inconfondibile, conduce il pubblico dietro le quinte della genesi dell’opera, mescolando curiosità storiche e spunti di riflessione su temi universali come la gelosia, il razzismo, la calunnia e il plagio..”.

Un finale di stagione prestigioso che conferma l’impegno del Teatro Sociale nel proporre una programmazione di alto profilo. Info. 0131 920154 – 324 0838829.