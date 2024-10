Articolo »

05 ottobre 2024

05 ottobre 2024 Altavilla Monferrato

Domenica 6 ottobre "Piemonte Grappa - Alla corte dell'alambicco" a Casale e Altavilla Da Magnoberta e Mazzetti d'Altavilla

di r.m.

Una domenica sulle rotte delle distillerie piemontesi, alla scoperta dell’affascinante mondo degli alambicchi. Domenica 6 ottobre torna il tradizionale appuntamento con “Piemonte Grappa – Alla Corte dell’Alambicco”, organizzato dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo.

Ad aprire le proprie porte sul nostro territorio ci sono due aziende di punta del panorama nazionale della grappa: la Distilleria Magnoberta in strada Asti 6 a Casale Monferrato e Mazzetti d’Altavilla in viale Unità d’Italia 2 in cima alla collina ad Altavilla.

Numerosi gli appuntamenti tra cui ci sono le tradizionali visite in distilleria e le degustazioni guidate.

Alla Distilleria Magnoberta in strada Asti 6 a Casale Monferrato un ricco programma attende i visitatori che potranno accedere agli impianti di distillazione dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 (con inizio delle visite ogni ora e ingresso libero).

Saranno aperti al pubblico anche l’esposizione dedicata alla storia dell’azienda con cimeli, foto e manifesti d’epoca, e la Grapperia 918, al cui interno si potrà degustare la vasta gamma di prodotti firmati Magnoberta, come le nuovissime riserve Allegra e Alessandro dedicate alla nuova generazione di distillatori.

«Se c’è una cosa a cui teniamo, è la nostra famiglia. La grande famiglia Magnoberta ha pensato anche alla quinta generazione di distillatori con una serie di grappe in edizione limitata. Ognuna ha un nome proprio e caratteristiche uniche come quelle dei nostri ragazzi, che muovono i primi passi in distilleria appassionandosi a un’arte antica che custodiamo e coltiviamo dal 1918. Nuovi colori, nuovi sapori: siamo felici di presentarvi il futuro della Distilleria Magnoberta. Allegra è la grappa schietta, forte e vivace. La Grappa del Piemonte Riserva 2001 è così, proprio come Allegra, ed è nata con lei. Alessandro è un distillato elegante, dinamico e spiritoso. Insieme a lui è nata questa Grappa del Piemonte Riserva, che ha riposato nella nostra cantina per 17 anni», affermano con orgoglio dalla famiglia Luparia.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma per garantire una migliore organizzazione è gradita la prenotazione per le visite guidate al numero 0142 452022 o via mail a info@magnoberta.com.

Domenica 6 ottobre porte aperte nella storica sede di Mazzetti d’Altavilla dove si dà il benvenuto alla 178° stagione consecutiva di distillazione della Famiglia Mazzetti. In viale Unità d’Italia 2, in occasione dell’appuntamento annuale di inizio autunno con “Piemonte Grappa – Alla corte dell’alambicco”, promosso dal Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, si potrà prendere parte a tour guidati alla scoperta dell’arte della distillazione beneficiando dell’opportunità di assistere in diretta al processo di lavorazione degli alambicchi. Per una conoscenza più completa della Grappa sarà possibile accedere al piazzale delle vinacce dove sono conservate in sotto vuoto le partite locali di freschissima materia prima.

Non mancheranno le tappe nella scenografica Barricaia per approfondire l’utilizzo delle essenze lignee pregiate che contribuiscono con i loro profumi e aromi ad un sapiente invecchiamento e alla Galleria della Grappa, per restare affascinati dall’evoluzione nel tempo del packaging dei distillati. Per tutta la giornata, nell’orario 9-12.30 e 15-18.30, si potranno effettuare degustazioni di grappe, brandy, gin, amari, liquori, bitter e scoprire alcune novità che il 2024 ha portato nella “Casa della Grappa”, come da esempio il nuovo Gin Mazzetti “Black Edition”, un London Dry che ha avuto il suo lancio proprio la scorsa estate. Particolare risalto sarà dato anche ai tanti distillati che sono stati ritenuti meritevoli di medaglie ai principali concorsi nazionali e internazionali del 2024 i quali hanno attestato l’eccellenza di Mazzetti d’Altavilla.

La giornata vedrà la possibilità di scoprire anche gli angoli della sede come la Cappella Votiva “La Rotonda”, gioiello architettonico risalente al 1808, l’accogliente Caffetteria e di approfittare della presenza del corner del Club ADT nel Parco Storico per la degustazione di Sigaro Italiano in eventuale abbinamento con le grappe made by Mazzetti d’Altavilla.

Ma per tutti i visitatori ci sarà anche una novità: durante la giornata si potrà approfittare dell’Aperitivo/Merenda in Collina, la proposta curata dal Ristorante Materia Prima che, oltre al nuovo menù autunnale servito nelle sale panoramiche al primo piano della sede, dà l’opportunità al pubblico di gustare una selezione di drink creati con spirits km0 e accompagnati da tipicità del territorio raccolte nel Tagliere di finger food e appetizer dello chef. L’iniziativa sarà fruibile nelle fasce orarie 11-12.30 e 16.30-18.30. Le iniziative verranno proposte anche in caso di maltempo. L’aperitivo, il pranzo e le visite guidate sono prenotabili direttamente su visit.mazzetti.it e per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0142 926147 oppure scrivere a eventi@mazzetti.it. L’appuntamento del 6 ottobre rappresenta il primo di una lunga serie di eventi previsti ad ottobre presso la sede di Mazzetti d’Altavilla.