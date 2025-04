Articolo »

Sport

13 aprile 2025

13 aprile 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Domenica la Novipiù al "PalaEnergica" nel match con Vicenza Dopo due trasferte consecutive i rossoblu di coach Corbani tornano a giocare in casa (ore 18) contro un avversario ostico

Il play-maker Francesco Guerra a canestro

di Paolo Zavattaro

Prosegue il buon momento della Novipiù Monferrato Basket, in serie positiva aperta di quattro vittorie consecutive (cinque nelle ultime sei partite) e pronta a giocarsi tutto nella volata finale della fase di qualificazione per ottenere il miglior piazzamento possibile. Mancano ancora tre partite, due in casa e una fuori. Domenica 13 aprile (ore 18) Martinoni e compagni torneranno a giocare al “PalaEnergica Paolo Ferraris” dopo due trasferte consecutive ospitando Vicenza, poi nell’anticipo pre-pasquale di venerdì 18 aprile voleranno in Sicilia per incrociare la Virtus Ragusa, che attualmente occupa il penultimo posto e si prepara a giocarsi la salvezza nei play-out. Ultima partita domenica 27 aprile al “PalaEnergica” contro Faenza dopodiché, classifica alla mano, si conoscerà il cammino dei monferrini nella seconda fase. Attualmente la Novipiù è ottava a due soli punti dal sesto posto, l’ultimo utile per l’accesso diretto ai play-off, ed è in piena corsa per aggiudicarsi una delle due posizioni (settimo o ottavo posto) che permetterebbero, nel play-in, di saltare il primo turno e di affrontare poi in casa la seconda partita “secca”, dettagli certo non di poco conto. Ricordiamo che al play-in accedono le squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto della prima fase che lotteranno per conquistare le due rimanenti “slot” nella griglia dei play-off.

La Novipiù è quindi più che mai artefice del proprio destino, ma nelle ultime giornate ha dimostrato con prestazioni convincenti di avere trovato un equilibrio ottimale dopo il riassestamento imposto dall’infortunio di Rupil. A questo punto, approfittando di un calendario non impossibile, cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi.

Anche nella prossima giornata i casalesi incroceranno una squadra che la segue in graduatoria, la Civitus Vicenza ha infatti 36 punti, quattro meno dei rossoblu, con uno score di 18 vinte e 17 perse. All’andata, a metà ottobre, Martinoni e compagni uscirono sconfitti dal Palasport di Dueville con il punteggio di 73-69, ma era una Novipiù ancora in pieno rodaggio, alle prese con una categoria nuova e con la necessità di amalgamare un roster con tanti giovani, anche alla prima esperienza in un campionato senior. La Civitus Vicenza di coach Gabriele Robson Ghirelli ha nel mirino i play-in dopo avere disputato un buon campionato e sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le quattro vittorie (contro Bakery Piacenza, Crema, Lumezzane e Ragusa) ottenute negli ultimi cinque incontri disputati, a fronte di una sola sconfitta, in trasferta contro la Fulgor Fidenza. Una squadra che ha come punti di forza il play-maker Cucchiaro, gli esterni Almansi, Gasparin, Marangoni e Da Campo e i lunghi Ucles Belmonte, spagnolo di Almeria (13.8 punti e 8.8 rimbalzi di media a partita) e l’ex Cantù Nwohuocha. Dalla panchina entrano invece, tra gli altri, Vanin e Carr. Sarà certamente una partita interessante e bella da vedere.

Così Francesco Guerra, play-maker della Novipiù Monferrato Basket, presenta la partita: «Anche domenica, come ormai da due o tre gare a questa parte, sarà per noi una finale. Tutte le partite che mancano saranno decisive e non possiamo permetterci errori. Contro Vicenza saremo pronti a non concedere nulla agli avversari, anche perché è una squadra preparata ed esperta e per questo dovremo essere "sul pezzo" senza mai mollare».

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it, mentre l’acquisto dei biglietti per la partita sarà ancora possibile al Monferrato Basket Store domenica del Palazzetto dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

L’incontro, arbitrato da Rubera di Bagheria (PA) e Licari di Marsala (TP), sarà trasmesso in diretta streaming su LNP PASS e seguito con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket.