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Attualità

24 luglio 2026

24 luglio 2026 Alessandria

Ricerca Al via il Premio Roberto Riccoboni Solidal 2026 Tre differenti categorie per sostenere i professionisti dei Laboratori di Ricerca DAIRI

di r.m.

È stato presentato il nuovo bando del Premio Roberto Riccoboni Solidal 2026, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Riccoboni Holding, Solidal per la Ricerca e l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria per sostenere e valorizzare i Laboratori di Ricerca DAIRI in memoria di Roberto Riccoboni.

La principale novità dell’edizione 2026 è l’articolazione del Premio in tre diverse categorie, pensate per accompagnare la ricerca in momenti differenti del suo percorso: dalla nascita di una nuova idea progettuale, alla pubblicazione di risultati già disponibili, fino alla valorizzazione di articoli scientifici già pubblicati.

La prima categoria, del valore di 15.000 euro, è destinata alla migliore nuova proposta di ricerca innovativa, con particolare attenzione allo studio della relazione tra salute e ambiente.

La seconda, del valore di 3.500 euro, sostiene invece la pubblicazione di un articolo scientifico in preparazione o in fase di sottomissione, riferito a risultati già disponibili e realisticamente pubblicabili entro sei mesi dalla scadenza del bando.

L’ultima, invece, del valore di 1.500 euro, è dedicata alla valorizzazione del migliore articolo scientifico già pubblicato.

Il Premio è aperto ai ricercatori dell’IRCCS AOU AL, dell’ASL AL e dell’Università del Piemonte Orientale afferenti ai Laboratori di Ricerca, la cui responsabile è Annalisa Roveta. La stessa persona potrà partecipare anche a tutte e tre le categorie, purché presenti candidature riferite a progetti, lavori o articoli distinti. L’eventuale assegnazione di un premio in una categoria non precluderà inoltre la possibilità di essere premiati anche in un’altra, purché per una candidatura differente.

L’iniziativa rinnova una collaborazione avviata nel 2023 tra Riccoboni Holding e Solidal per la Ricerca per sostenere concretamente le progettualità dei professionisti e valorizzare la capacità scientifica dei Laboratori di Ricerca DAIRI, che integrano competenze dell’AOU AL, dell’ASL AL e dell’UPO.

Il Premio nasce con l’obiettivo di sostenere studi innovativi, rafforzare la produzione scientifica e promuovere una ricerca sempre più orientata ai bisogni di salute del territorio, con particolare attenzione alle patologie correlate ai fattori ambientali.

Nell’edizione 2025 a vincere è stato Vincenzo Raiano, tecnico sanitario di Radiologia, con il progetto AUTO.LIN.P.H, dedicato allo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale per la valutazione automatizzata dei linfonodi mediastinici nelle immagini TC con mezzo di contrasto. Il progetto ha già completato la fase di progettazione e ottenuto l’autorizzazione aziendale all’avvio dello studio nel maggio 2026. Dopo l’individuazione del dataset di immagini TC da utilizzare, il gruppo di lavoro ha inoltre avviato le prime prove di segmentazione manuale dei linfonodi attraverso una piattaforma di post-processing dedicata, disponibile presso la Radiologia. Questa fase permetterà agli informatici di testare il campione acquisito e di costruire il riferimento necessario per l’addestramento del sistema di intelligenza artificiale sviluppato nell’ambito del progetto.

Il nuovo bando si inserisce in un contesto profondamente rinnovato per l’AOU AL, oggi primo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico del Piemonte. Il Premio Roberto Riccoboni Solidal assume così un valore ancora più strategico nel sostenere la crescita della ricerca dell’IRCCS, valorizzare le competenze dei professionisti e favorire lo sviluppo di nuove progettualità capaci di generare ricadute concrete sulla qualità della cura e sulla salute della comunità.

«Riccoboni Holding è stata tra le prime realtà del territorio a credere nel percorso verso il riconoscimento a IRCCS, sostenendo fin dall’inizio un premio nato per valorizzare la ricerca, le competenze e le progettualità scientifiche dei nostri professionisti, nel ricordo di Roberto Riccoboni - sottolinea Antonio Maconi, Direttore Scientifico ff dell’IRCCS AOU AL - Oggi, vedere che questo sostegno non solo viene confermato, ma anche rafforzato, ha per noi un significato particolare: vuol dire che quel percorso, iniziato quando l’IRCCS era ancora un obiettivo da costruire, continua ora in una fase nuova, in cui l’Istituto è chiamato a consolidare la propria identità scientifica e a generare ricadute concrete per il territorio. Il Premio Roberto Riccoboni Solidal rappresenta quindi molto più di un contributo economico: è un segno di fiducia, continuità e responsabilità condivisa, che consente di investire su idee innovative e su linee di ricerca coerenti con la missione dell’IRCCS AOU AL. In questo quadro, un ruolo centrale è svolto dai Laboratori di Ricerca DAIRI, diretti dalla dott.ssa Annalisa Roveta, che rappresentano uno spazio fondamentale di integrazione tra competenze cliniche, scientifiche e tecnologiche, anche grazie alla sinergia con l’Università del Piemonte Orientale».

«Siamo profondamente orgogliosi di rinnovare il nostro sostegno alla ricerca scientifica attraverso il Premio Roberto Riccoboni Solidal, un’iniziativa che per la nostra famiglia e per tutto il Gruppo unisce il ricordo vivo e affettuoso di Roberto a un impegno concreto per il futuro del territorio - dichiarano Angelo Riccoboni e Ilaria Riccoboni, Amministratore delegato e Responsabile della comunicazione di Riccoboni Holding - la novità di questa edizione, con la suddivisione in tre diverse categorie, nasce proprio dalla volontà di essere ancora più vicini ai ricercatori, accompagnandoli in ogni fase del loro percorso: dall'intuizione di una nuova idea progettuale fino alla valorizzazione dei risultati già pubblicati. Quest'anno il Premio assume un valore ancora più strategico, inserendosi nel prestigioso percorso che ha portato l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria a diventare il primo IRCCS pubblico del Piemonte. Come Riccoboni Holding, siamo convinti che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute siano due facce della stessa medaglia. Sostenere i Laboratori di Ricerca DAIRI nello studio delle patologie correlate ai fattori ambientali significa investire in una prevenzione scientificamente avanzata e, in ultima analisi, nel benessere presente e futuro di tutta la nostra comunità».

«Questa iniziativa ha il merito di valorizzare il patrimonio professionale dell’IRCCS AOU AL, offrendo la possibilità di sviluppare idee e progettualità nate dall’attività clinica, assistenziale e di laboratorio. Questo aspetto è particolarmente significativo, perché la qualità di un Istituto cresce anche dalla capacità dei suoi professionisti di osservare i bisogni dei pazienti, lavorare insieme e trasformare l’esperienza quotidiana in innovazione – specifica Luciano Bernini, Direttore Sanitario dell’IRCCS AOU AL - Sostenere la ricerca significa quindi riconoscere il valore delle competenze e creare le condizioni perché possano esprimersi in modo sempre più pieno. È anche attraverso opportunità come questa che le équipe possono rafforzare la collaborazione multidisciplinare, contribuire alla crescita dell’IRCCS e generare ricadute concrete sulla qualità dell’assistenza e dei percorsi di cura».

«Il Premio Roberto Riccoboni Solidal rappresenta uno degli esempi più significativi di come la collaborazione tra Fondazione Solidal ETS, il neonato IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Alessandria e realtà del territorio possa generare valore concreto per la ricerca. Siamo particolarmente grati a Riccoboni Holding per aver scelto di rinnovare il proprio sostegno anche per questa nuova edizione, confermando una sensibilità non scontata verso la ricerca sanitaria, l’innovazione e lo studio delle patologie correlate ai fattori ambientali - dichiara Alessia Zaio, membro del CdA di Fondazione Solidal - Come Fondazione Solidal, il nostro impegno è proprio quello di creare ponti tra chi desidera sostenere la ricerca e i professionisti che ogni giorno lavorano per trasformare idee, competenze e progettualità in nuove conoscenze e migliori prospettive di cura per la comunità».