21 aprile 2024

21 aprile 2024 Casale Monferrato

Serie A2 Chiusi vince 88-99 e condanna la Novipiù alla retrocessione diretta in Serie B Migliore in campo per i rossoblu Calzavara, bravo a sfruttare le tante occasioni dalla lunetta. In una partita difficile per l’assenza di capitan Martinoni, buono anche l'apporto di Pepper e di Fall

di Stefano Garione

Match da dentro o fuori al “PalaEnergica Paolo Ferraris”. Ad affrontarsi sono le ultime in classifica dei due raggruppamenti di Serie A2, la San Giobbe Chiusi, per il Girone Rosso e la Novipiù per il Girone Verde. Se i rossoblù non vincono sono retrocessi senza appello in B Nazionale, e potrebbe anche non essere sufficiente la vittoria dovendo tendere un orecchio ai risultati di Latina e Agrigento. Inizio senza tensioni per le due squadre, che si affrontano a viso aperto correndo e tenendo un ritmo alto. Il finlandese Heinonen prova a spezzare l'equilibrio de match a suon di triple, la Novipiù reagisce con la concretezza di Fall e Pepper. Le squadre rientrano negli spogliatoi dopo avere faticato molto, ma senza avere trovato l’allungo decisivo sul 50-49. Nel terzo quarto la partita cambia: il gioco fluido del primo tempo rallenta e si vede tanto nervosismo in campo. Chiusi è brava a trovare punti nelle fasi concitate, scappando via e controllando il ritmo nell’ultimo quarto.

Giovedì 2 giugno 2005 Muro tagliava la retina del canestro di un "PalaFerraris" stracolmo di tifosi che festeggiavano la promozione in A2. Il 21 aprile 2024, dopo 19 stagioni e una capatina nell’Olimpo della massima serie, in un "PalaEnergica" con solo qualche timido applauso, Casale dice addio alla seconda serie nazionale. È una retrocessione che fa molto male.

La prima doccia fredda per i tifosi rossoblu (assente la curva “storica” dopo le tensioni con la dirigenza delle ultime settimane) è lo starting five: capitan Martinoni non entra in campo (non risolti per lui i problemi al tendine d'Achille che lo affliggono da qualche tempo). Scendono sul parquet per i rossoblu Calzavara, Kelly, Fantoma, Pepper e Fall. I primi punti del match li appoggia Stefanini, bravo a intercettare un passaggio errato dei casalesi. Pronta la replica di Pepper da tre punti. L’assenza di Martinoni pesa subito nel pitturato: Possamai segna, cattura rimbalzi e si trasforma in assist man per il 5-11 al minuto 3. Fall è un leone in fase offensiva, ma fatica a tenere il ritmo dell’Umana che corre a più non posso appena conquistato il possesso. Kelly riporta in parità il match al minuto 7 (15-15). Heinonen si presenta a Casale con due triple consecutive realizzate con un pregevolissimo movimento di tiro. Kadjividi e Kelly, con le specialità della casa, permettono alla Novipiù di chiudere avanti il primo quarto 24-21. Con il gioco da 3+1 Heinonen raggiunge quota 13 punti al 12': una serata di grazia per il finlandese, sceso in campo solo da 4 minuti. Chiusi bombarda da tre il canestro rossoblu scappando sul 32-36 e costringendo coach Cova a fermare il match. L’incontro procede su buoni ritmi, anche se le due squadre iniziano a pasticciare in attacco: a 3’ dall’intervallo Chiusi e Novipiù sono nuovamente in perfetta parità (40-40). Fall gioca profondissimo, sempre al limite del semicerchio, ma la soluzione paga. Il fallo antisportivo di Stefanini, un’ingenuità, regala a Monferrato Basket i tiri del 45 pari. Tilghman, lasciato libero, realizza due punti in acrobazia ma Pepper non vuole essere da meno: suo il gioco da 2+1, ultimi punti di un primo tempo che termina 50-49.

Si riparte con la Novipiù che difende gettandosi letteralmente su ogni pallone. Tilghman è definitivamente entrato in partita, mentre Possomai realizza il massimo vantaggio ospite al 23’ (53-61): lo staff rossoblu corre ai ripari chiamando time-out. Passaggio a vuoto dei "Bulls" e controparziale che riporta la Novipiù a un possesso di svanataggio. Sconto ad alta quota per Fantoma, che ne esce malconcio e deve uscire sorretto dai compagni. Grande tensione in campo: approfitta della confusione Chiusi, che dalla lunetta riallunga sul +9 (60-69 al 27’). Ancora tante proteste rossoblu, per un contatto di Tilghman a centro area piuttosto rude. La Novipiù produce con Pepper il massimo sforzo, ma Chiusi ha sufficiente vantaggio per amministrare nel finale del terzo quarto, che termina 70-75. Kelly illumina Kadjividi per la schiacciata del 74-78. La tripla di Heinonen, solo sul cambio lato, e il canestro di Visentin dopo avere rubato palla in possesso, indirizzano il match verso la San Giobbe (78-87 al 34’). Si entra negli ultimi 120’’ dell’incontro sull’81-92: qualche spettatore inizia ad avviarsi all’uscita. Finisce 88-99. La Novipiù Monferrato retrocede in B Nazionale. Per la cronaca, con la vittoria di Agrigento, Chiusi continua la sua avventura stagionale. Nel Girone Rosso Retrocede Orzinuovi.

Quattro i giocatori rossoblu in doppia cifra. Kelly, largamente insufficiente in una serata da dentro o fuori come tanto piacciono ai giocatori USA, raggiunge quota 12 punti. Fall lotta e raggiunge quota 14 punti e 7 rimbalzi. Pepper ci crede fino all’ultimo e termina il match con 18 punti. Calzavara è il top scorer rossoblu con 21 punti. Dopo due quarti giocati a mille, le percentuali di tiro vedevano la Novipiù realizzare il 49% dei tiri tentati (5/14 da tre), mentre Chiusi viaggiava con il 53%. A fine partita le percentuali di tiro vedono i rossoblu raggiungere quota 47,7% (10/29 da tre), mentre i "Bulls" si fermano al 55,4%. A favore dei toscani la lotta a rimbalzo (36-31), così come il conteggio degli assist.

Questo il commento di coach Stefano Cova: «E’ una sconfitta meritata. Se in una partita del genere non ti bastano 88 punti, significa che la sconfitta è giusta. Vince Chiusi sul campo con tanto merito. Abbiamo fatto fatica sul pick and roll e nell'uno contro uno. Non c’è null’altro da dire. Ringrazio i giocatori che ci hanno provato, lo staff che fin da agosto ha spinto forte. Ringrazio la Società che, anche se è stato un anno difficile, è stata sempre presente ed è doveroso rivolgere un ringraziamento anche al pubblico che ci ha sostenuti anche oggi fino alla fine. Ci sono sicuramente tante colpe, da condividere fra tutti, perché quando le stagioni vanno a finire così c’è poco da aggiungere. Ora ci fermiamo, la società farà le sue riflessioni con calma e poi l’anno prossimo si ripartirà».

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET - UMANA CHIUSI 88-99 (24-21; 50-49; 70-75)

NOVIPIÙ: Calzavara 21 (5/7, 1/3), Pepper 18 (4/9, 3/9), Fall 14 (4/8, 1/3), Kelly 12 (1/4, 3/6), Fantoma 9 (3/4, 1/4), Pianegonda 8 (1/1, 1/4), Kadjividi 6 (3/3). Romano, Martinoni, Baj, Castellino, Bertaina n.e. All. Cova.

CHIUSI: Tilghman 16 (5/8, 0/2), Heinonen 16 (0/2, 5/11), Possamai 14 (6/7), Jerkovic 13 (5/6, 1/5), Stefanini 11 (4/6, 1/2), Raffaelli 10 (2/3), Visintin 7 (2/2, 1/2), Dellosto 6 (1/3, 1/2), Bozzetto 6 (0/0, 2/3), Chapelli (0/1), Zani. All. Bassi.