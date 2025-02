Articolo »

Sport

26 febbraio 2025

26 febbraio 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Nel turno infrasettimanale di mercoledì sera la Novipiù in casa contro Legnano Alle ore 20,30 al "PalaEnergica Paolo Ferraris" un altro avversario scomodo per i rossoblu

Francesco Marcucci al tiro durante una partita casalinga

di p.z.

Turno infrasettimanale di campionato, mercoledì 26 febbraio per la Novipiù Monferrato Basket che al “PalaEnergica Paolo Ferraris” (ore 20,30) affronta la “corazzata" SAE Scientifica Legnano nella trentesima giornata della Serie B Nazionale. Fino a poche settimane fa i lombardi erano leder del girone, poi le due sconfitte consecutive contro Desio e Mestre li ha visti scivolare al secondo posto dietro alla TAV Treviglio. Squadra “profonda” e di grandissimo talento quella allenata da coach Paolo Piazza, che all’andata, a Castellanza, vinse nettamente contro i monferrini per 91-75. Rispetto a quella sfida di fine ottobre Legnano non ha apportato variazioni al proprio organico che ha ottenuto finora 23 vittorie e appena 6 sconfitte. La regia è affidata al play-maker Sodero che sta producendo 11.2 punti di media a partita; lo affiancano la guardia Oboe e l'americano di passaporto italiano Nik Raivio, 16.2 di media. Nelle rotazioni degli esterni Gallizzi, Scali e il giovane Lavelli. Sotto canestro giocano i lunghi Mastroianni e Quarisa che hanno come back-up dalla panchina Pietro Agostini e Francisco Fernandez.

Dopo i due passi falsi consecutivi i Knights arriveranno a Casale con la voglia di riprendere il loro cammino. Sarà quindi un altro impegno molto difficile per la squadra di coach Fabio Corbani che, al rientro dalla lunga trasferta in Sicilia, ha cercato di recuperare in fretta le energie preparandosi ad affrontare un avversario quanto mai scomodo.

È ancora attiva la vendita online del biglietti per la partita sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile al Monferrato Basket Store del Palazzetto mercoledì dalle ore 18,30 fino all’inizio dell'incontro.

La gara, arbitrata da Alessio Chirurgi di Pontedera (PI) e Tommaso Rinaldi di Livorno, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket.

Il "tour de force" di cinque incontri ravvicinati in due settimane si concluderà domenica 2 marzo, ancora in casa, alle ore 18 contro Lumezzane.