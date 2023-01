Articolo »

16 gennaio 2023 Casale Monferrato

Ex allievo Sobrero Gli “occhi” innovativi di Federico Runco Ha creato un’interfaccia neuronale per disabili

Federico Runco, ex studente di Elettronica dell’Istituto Sobrero, attualmente studente al secondo anno del corso di Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino, è meglio noto per essere il creatore di “EyesDrive”, un’innovativa interfaccia neurale non invasiva, destinata ad utenti con disabilità motorie parziali o totali.

Invenzione che, nel 2021, gli ha fatto guadagnare l’accreditamento al Regeneron ISEF (Fiera Internazionale della Scienza e dell’Ingegneria, USA) e al LIYSF (Forum Internazionale Giovanile della Scienza) di Londra, nonché il Premio Society for Science Community International Award, offerto dalla Society for Science USA, e il riconoscimento assegnato dalla Yale Science and Engineering Association.

«Il programma svolto al Sobrero mi ha fornito solide basi, prevalentemente, incentrate sul “macro” (robot e impianti industriali), mentre all’Università ho potuto esplorare i limiti della fisica per realizzare dispositivi sempre più piccoli», precisa Federico Runco apprezzando, altresì, come i suoi ex docenti lo abbiano sempre incoraggiato a cogliere significative occasioni di crescita, prime fra tutte, i numerosi progetti e prestigiosi concorsi scolastici.