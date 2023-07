Articolo »

Economia

19 luglio 2023

19 luglio 2023 Asti

Sostegno Un plafond di 20 milioni di euro per le imprese danneggiate dalla grandine Da Banca di Asti

di r.m.

Banca di Asti ha stanziato un plafond di 20 milioni di euro per sostenere le imprese che hanno subito danni a seguito della violenta grandinata del 6 luglio, che ha interessato diverse zone del Piemonte, in particolare Alta Langa cuneese e alcuni paesi delle province di Asti, Alessandria e Torino.

Gli imprenditori interessati potranno contare su diversi finanziamenti a breve e medio lungo termine per sostenere il capitale circolante aziendale e per finanziare il ripristino dell’apparato produttivo danneggiato (fabbricati, macchinari, serre, vigneti, frutteti…). I finanziamenti beneficeranno di un azzeramento totale delle spese di istruttoria standard.

Enrico Berruti, Responsabile del Servizio Mercato Imprese del Gruppo Banca di Asti, ha dichiarato che «vogliamo dimostrare concretamente la nostra vicinanza alle aziende e agli imprenditori locali nei momenti di difficoltà, per sostenerli e permettere loro di riprendersi a pieno».

La scadenza per la richiesta del plafond è prevista per il 31 dicembre, salvo chiusura anticipata per esaurimento dello stesso.