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Sport

26 luglio 2026

26 luglio 2026 Casale Monferrato

Tennis Alessandra Anghel vince alla Nuova Casale i Campionati Italiani di Seconda Categoria Nel derby toscano successo 6-4, 7-6 su Emma Martellenghi

Le due finaliste del singolare premiate dall'assessore Irene Caruso e dalla presidente regionale Fitp Manuela Savini

di Andrea Mombello

Si sono conclusi nella mattinata di domenica 26 luglio i Campionati Italiani di Seconda Categoria di tennis femminile disputati sulla terra rossa dello Sport Club Nuova Casale. A vincere lo scudetto individuale è stata la pistoiese Alessandra Anghel (2.4), che nell’ultimo atto valido per il titolo, ha condiviso il palcoscenico con la fiorentina e testa di serie numero 1, Emma Martellenghi (2.3): 6-4, 7-6 il punteggio che ha consentito alla ventitreenne toscana di aggiudicarsi l’ambito trofeo. Il giorno prima, Martellenghi, insieme ad Anna Tambelli, aveva vinto il titolo di doppio, sconfiggendo nell’ultimo atto Carola Cavelli e Francesca Falleni con lo score di 6-4-6-3.