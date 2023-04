Articolo »

19 aprile 2023

19 aprile 2023 Casale Monferrato

Giovedì 20 e venerdì 21 aprile Il quinto congresso dell'Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle D’Aosta Diversi gli incontri sul tema “Gli scenari delineati dal “Nuovo” Codice dei Contratti Pubblici”

di r.m.

Giovedì 20 e venerdì 21 aprile a Casale Monferrato si terrà il quinto congresso Ape (Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle D’Aosta). L’iniziativa, che si terrà all’Hotel Candiani, affronterà il tema “Gli scenari delineati dal “Nuovo” Codice dei Contratti Pubblici”.

«Il Congresso dei provveditori, buyer e professionisti della sanità pubblica di Piemonte e Valle d’Aosta vuole approfondire le innovazioni contenute nell’aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici e celebrare il 50° anniversario dell’associazione ricorso durante la pandemia. Nelle quattro sessioni dell’evento verranno affrontati argomenti di assoluto rilievo per i provveditori ed i funzionari dei loro uffici, per i responsabili amministrativi ed i dirigenti della sanità in ambito ospedaliero. Saranno inoltre analizzate le novità normative sui dispositivi medici e l’interazione con la Centrale d’acquisto regionale».

Dopo le registrazioni, la presentazione e i saluti del presidente Ape, Andrea Franzo, del presidente Fare (Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, di cui APE fa parte) Salvatore Torrisi e delle autorità (attesi fra gli altri il presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino e il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi), giovedì si terranno le prime due sessioni: la prima, dalle ore 14,30, dedicata al “Codice nella nuova versione - Innovazioni e criticità”, e la seconda (ore 16,30) sul “Nuovo Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 (Mdr)”. Venerdì mattina sono previste la terza sessione (ore 9) su “La costituita Azienda Zero Piemonte. Esperienze a confronto” e dalle 11 la quarta su “Procurement strategico. Digitalizzazione, consultazioni preliminari, acquisti green e non solo”.

«I lavori, moderati dalla giornalista Arabella Biscaro, vedranno la partecipazione di provveditori ed economi, direttori e dirigenti di Aziende Sanitarie ed ospedaliere, rappresentanti del mondo delle aziende, di enti e Istituti come l’Iss, buyer, decisori, avvocati ed esperti provenienti da tutta Italia che racconteranno le loro esperienze e le migliori pratiche. Proprio per questo il Congresso, oltre che un’occasione per ritrovarsi e fare il punto su scenari in continuo mutamento, sarà un importante momento di confronto e formazione per gli operatori».