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Manifestazioni

15 settembre 2026

15 settembre 2026 Casale Monferrato

A Casale Regata Sprint di canottaggio per valorizzare il Po Domenica 20 settembre, organizzata dalla Canottieri Casale

Il tratto casalese del Po: si sfideranno i migliori atleti del Nord Ovest

di a.mo.

Ancora una settimana di attesa e domenica 20 settembre sarà tempo di Regata Sprint ancora una volta “siglata” Canottieri Casale. Sullo splendido bacino remiero di viale Lungo Po Gramsci, che verrà ancora una volta valorizzato, a sfidarsi saranno i migliori atleti dei club del Nord Ovest: ragazze e ragazzi, donne e uomini di ogni età si daranno “battaglia” nei 500 metri allestiti sul tratto fluviale casalese. Si rinnova l’appuntamento anche per la Regata Genitori-Figli. Si inizia a remare dalle 9.30 del 20 settembre. L’accesso alla manifestazione sportiva, che vede il patrocinio di Città di Casale Monferrato, Federazione Italiana Canottaggio, Aree Protette del Po Piemontese e Amici del Po Casale Monferrato, sarà libero.

Promozione dello sport e arricchimento del calendario settembrino a Casale. Il sindaco Emanuele Capra e il suo vice Luca Novelli, anche nella veste di assessore allo sport, salutano con entusiasmo la Regata: «Con la quarta edizione della Regata Sprint si rinnova un appuntamento che rappresenta ormai un momento significativo per il canottaggio e per l’intero territorio. La presenza di numerosi club contribuirà a rendere ancora una volta Casale Monferrato punto di incontro per atleti, società e appassionati, valorizzando il ruolo della Canottieri come realtà di riferimento nel panorama remiero del Piemonte Orientale. Accanto all’aspetto agonistico, la manifestazione saprà offrire anche un’importante occasione di condivisione e partecipazione, come testimonia la regata Genitori-Figli, capace di mettere insieme sport, famiglia e generazioni diverse attorno a valori autentici di collaborazione e passione».

Anche il presidente della Canottieri, Giuliano Cecchini, sottolinea con forza l’impegno organizzativo del club per la rassegna: «La quarta edizione della nostra regata sprint rappresenta ormai un appuntamento fisso e irrinunciabile per la nostra società e per tutto il movimento remiero. Veder crescere questo evento di anno in anno ci riempie di orgoglio e ripaga il grande lavoro organizzativo che la Canottieri Casale porta avanti con passione. Sarà una giornata di grande sport, aperta a tutte le categorie, dove l’agonismo si fonderà con i valori più autentici dell’amicizia e della condivisione che caratterizzano il nostro fiume e la nostra disciplina.

Accogliere a Casale Monferrato atleti, tecnici, famiglie e appassionati da tutto il territorio è per noi motivo di grande entusiasmo». A salutare ancora una volta con entusiasmo la rassegna è il comitato regionale della Federazione Italiana Canottaggio, guidato da Emilia Lodigiani, che vede a Casale un importante campo di regata: «Questo appuntamento continua a essere una grande soddisfazione per la Canottieri Casale, che con impegno si ripete nell’organizzazione di questa bella manifestazione, di grande significato per la città e per il canottaggio piemontese, che vede rivivere questo tratto di fiume con una regata che, per le caratteristiche di brevità, ha dimostrato negli anni di essere vivace ed emozionante. Il Comitato Piemontese della Federazione Canottaggio, che ho l’onore e il piacere di presiedere, è felice di questa rassegna che ormai è diventata un appuntamento fisso nel calendario remiero».

Fondamentali nella logistica e nell’organizzazione saranno gli Amici del Po: «È una grande soddisfazione per la nostra associazione di volontariato rappresentare un tassello imprescindibile della Regata Sprint, organizzata dalla Canottieri e giunta alla quarta edizione, nel nostro imbarcadero – commenta Massimo Sarzano, presidente degli Amici del Po di Casale Monferrato –. Lo specchio d’acqua cittadino sul Grande Fiume sarà ancora una volta animato da decine e decine di sportivi, provenienti anche da fuori territorio, e questo non può che favorire la diffusione del Po come risorsa sempre più capace di rappresentare un luogo di divertimento e svago».