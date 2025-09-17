Articolo »

17 settembre 2025

17 settembre 2025 Casale Monferrato

Iniziativa La Torre Civica si illumina per la XVIII Giornata nazionale Sla Giovedì 18 settembre in occasione della ricorrenza

di r.m.

«Nella serata di giovedì 18 settembre, la Torre Civica di Casale Monferrato sarà illuminata in occasione della XVIII Giornata nazionale SLA».

Lo fa sapere il Comune di Casale Monferrato: «La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose che controllano i muscoli volontari. Con il tempo questi neuroni degenerano e muoiono, causando una perdita graduale del controllo muscolare: debolezza, difficoltà nei movimenti, nella parola, nella deglutizione e, nelle fasi avanzate, nella respirazione».

L’iniziativa, «che si realizzerà grazie alla collaborazione con AMC, è stata promossa da Anci Piemonte (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), aderendo alla campagna “Coloriamo l’Italia di verde”».