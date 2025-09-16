Articolo »

Sport

16 settembre 2025

16 settembre 2025 Casale Monferrato

Presentazione Club Scherma Casale e Società Canottieri sotto un'unica bandiera per numeri e risultati ancora migliori

di r.m.

Nel pomeriggio di martedì è stata ufficializzata la fusione tra il Club Scherma e la Canottieri, questo accordo farà convergere sotto un'unica bandiera-quella giallorossa del circolo di viale Lungo Po Gramsci- l'attività di uno sport che nella nostra città ha una lunga storia ricca peraltro di ottimi risultati.

Nelle parole dei presidenti delle due società, Giuliano Cecchini per la Canottieri e il dott. Pietro Buzzi per il Club Scherma, la soddisfazione per questa sinergia che potrebbe diventare importante per lo sport casalese, rimarcato anche dal sindaco di Casale Emanuele Capra, presente con Luca Novelli, vice sindaco e assessore allo sport e il presidente del consiglio comunale, Gianni Filiberti. Tra i tecnici presenti il responsabile Dario Bocca e il maestro Simone Baroglio, Davide Nicassio, presidente Fis Piemonte.