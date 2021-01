Articolo »

Comprensorio

06 gennaio 2021

06 gennaio 2021 Terruggia

Progetti Terruggia, il 2021 nell'agenda del sindaco Musso Parla il primo cittadino

di Pier Luigi Rollino

Raccolta rifiuti, riqualificazione del parco, spazio ludico per i bambini e tanto altro nell’agenda del 2021 dell’Amministrazione comunale di Terruggia. «Quello della raccolta rifiuti – dice il sindaco Maria Luisa Musso – è un argomento molto delicato, la cui soluzione richiede la collaborazione di tutti i terruggesi. Abbiamo cercato di alleggerire i punti raccolta il cui impatto sul paesaggio ci sembrava poco gradevole, abbiamo però appesantito altri punti. L’obiettivo che ci siamo prefissi è quello di mimetizzare il più possibile i cassonetti rendendo nel contempo più agevole il conferimento. Ci impegneremo in tal senso, appellandoci comunque al senso di civiltà degli abitanti. Dobbiamo aggiungere che i punti raccolta saranno dotati di telecamere, peraltro già presenti in alcune zone sensibili».

Per quanto riguarda la riqualificazione dello spazio giochi per i bimbi in piazza., Terruggia prevede un ampliamento dell’area ludica con l’aggiunta di alcuni giochi per i più piccoli. Nuovo spazio biblioteca e sala polivalente: «Abbiamo individuato lo spazio adatto alla realizzazione di un nuovo spazio della biblioteca aperto a tutta la popolazione e facile da raggiungere – sottolinea il vicesindaco Pier Angelo Corino - che possa diventare un valido polo culturale. Per quanto riguarda l’area verde che fa capo a Villa Poggio, è intenzione dell’Amministrazione, qualora si ottengano finanziamenti adeguati, procedere alla valorizzazione, intendendo per valorizzazione la sistemazione dell’area al fine di una sua maggior fruizione».

C’è poi il progetto che riguarda l’incentivazione dell’attività sportiva della società Turricola: « Si favoriranno tutte le attività sportive in svolgimento a Terruggia. La società Turricola rappresenta un validissimo punto di riferimento, con centinaia di giovani che praticano un’attività sportiva di livello, riconosciuta in tutto il Piemonte».