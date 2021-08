Articolo »

Economia

23 agosto 2021

23 agosto 2021 Casale Monferrato

Il commento di Coldiretti «Nocciole: al via la raccolta con ottima qualità» «Merita elevata remunerazione»

Un'immagine di noccioleti in Monferrato

di r.m.

«La Nocciola Piemonte Igp anche quest’anno risulta eccellente e i quantitativi prodotti sono in lieve calo rispetto all'ultima annata - confermano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Una coltura che si sta fortemente specializzando e che preserva la biodiversità dei nostri territori. Resta, però, la forte concorrenza turca e, come emerge già dalle prime rilevazioni della borsa merci di riferimento in Turchia, i prezzi delle nocciole turche sono medio-alti per cui bisogna tener conto di questo parametro per definire il giusto prezzo di quelle piemontesi dalle elevate qualità organolettiche».

«La produzione di nocciole in Piemonte – ricordano Moncalvo e Rivarossa - viene invece svolta secondo i migliori standard e garantisce un importante livello di occupazione stagionale, nel pieno rispetto delle regole e dei diritti dei lavoratori, una differenza importante e netta da quanto avviene in altri Paesi extraeuropei, come, appunto, in Tuchia. Stiamo parlando di un prodotto, ovvero la nocciola Igp Piemonte, che tutto il mondo identifica come una eccellenza e che coinvolge 2000 aziende piemontesi con 23mila ettari di superficie coltivata di cui 15mila in piena produzione, per una produzione totale media di 200mila quintali».