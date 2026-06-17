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Sport

17 giugno 2026

17 giugno 2026 Casale Monferrato

Calcio Eccellenza Giulia Orecchia è la nuova presidente del Casale 1909 Presentato in Municipio il nuovo organigramma societario del club nerostellato, che ha cambiato denominazione in SSD Casale 1909 arl

La presidente Giulia Orecchia alla presentazione a Palazzo San Giorgio

di r.m.

Nella Sala consiliare di Palazzo San Giorgio è stato presentato il nuovo organigramma societario del club nerostellato, che ha cambiato denominazione in SSD Casale 1909 arl. A fare gli onori di casa, per l’Amministrazione comunale, il sindaco Emanuele Capra e il vice sindaco Luca Novelli. Era presente anche l’assessore regionale alla Salute Federico Riboldi, ex sindaco di Casale e tra i primi sostenitori del nuovo progetto nerostellato.

Alla guida del Casale c’è ora Giulia Orecchia, che ha ricevuto il testimone da Roberto Zanforlin. Imprenditrice classe 1978, laureata in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, nella stagione da poco conclusa ha operato all’interno della società come responsabile organizzativa dell’Attività di Base del settore giovanile. «Sono orgogliosa di essere la prima donna alla presidenza del Casale», ha detto raccontando una decisione maturata di recente e arrivata in un momento di trasformazione per il club monferrino. Nel nuovo c.d.a. figurano il vice presidente Roberto Fioravanti, Franco Pastorello e il direttore generale Daniele Bonelli.

Già annunciati invece nelle scorse settimane gli arrivi del direttore tecnico Fabrizio Scalzi e del direttore sportivo Luca Sacco, entrambi dalla Valenzana Mado, e dell’allenatore Manuel Lunardon. L’obiettivo dichiarato del Casale 1909 è quello di disputare, da squadra neo promossa, un buon campionato in Eccellenza provando a inserirsi nella zona play-off.

Grande attenzione verrà riservata anche al settore giovanile, considerato una priorità soprattutto dopo i risultati ottenuti dalle squadre del vivaio nella stagione appena conclusa.

Nel corso della conferenza è stato poi presentato il nuovo sito web del Casale 1909, curato da Ceu Casale e raggiungibile all’indirizzo www.casale1909.it.