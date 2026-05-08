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08 maggio 2026

08 maggio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Venerdì sera a Pesaro la Novipiù gioca gara-1 dei play-out Alle ore 21 al "Pala Megabox" della città marchigiana inizia la serie dello spareggio-salvezza con la Consultinvest Loreto. Fuori casa anche gara-2 di domenica (ore 19)

L'esultanza della Novipiù dopo una vittoria

di Paolo Zavattaro

Inizia questa sera, venerdì 8 maggio, alle ore 21 al “Pala Megabox” di Pesaro, la rincorsa della Novipiù Monferrato Basket alla salvezza. Avversario della prima serie di play-out è la Consultinvest Loreto Pesaro, che nella regular season si è piazzata al 16° posto del Girone B, un gradino sopra ai casalesi diciassettesimi, e che pertanto ha il fattore campo a favore. Gara-2 si giocherà quindi ancora nelle Marche domenica 10 (ore 19), poi la serie si sposterà a Casale, mercoledì 13 (ore 20,30) per gara-3 e al “PalaEnergica” si giocherà anche l’eventuale gara-4 di venerdì 15 (stesso orario). In caso di parità, si tornerà a Pesaro per la decisiva gara-5 di lunedì 18 maggio alle ore 21. La squadra che vincerà resterà in B Nazionale, la perdente dovrà invece affrontare la serie senza appello contro chi soccomberà nell’altro play-out tra Piazza Armerina (avversaria dei casalesi nella regular season) e la toscana Quarrata. Una sola si salverà, l’altra dovrà invece scendere in B Interregionale.

La Novipiù ha raggiunto Pesaro nella giornata di giovedì, e dopo la sistemazione in hotel (in città), in serata ha sostenuto una seduta di allenamento. Rifinitura e tiro venerdì mattina in vista della partita. Tutta la squadra è a disposizione di coach Corbani e concentrata sull’obiettivo che vale una intera stagione.

Gara-1 sarà arbitrata dalla terna formata da Irene Frosolini di Grosseto, Mattia De Rico di Venezia e Filippo Toffano di Camponogara (VE) e verrà trasmessa, come tutte le altre gare del play-out, in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass.

Espressione dell’omonimo quartiere pesarese, la Consultinvest Loreto è approdata quest’anno in B Nazionale, un traguardo che non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo. Dopo un periodo di ambientamento nella nuova categoria con risultati altalenanti, la squadra allenata da coach Gabriele Ceccarelli, ha ingranato e nel finale della regular season ha ottenuto vittorie importanti chiudendo con il successo all’overtime contro Caserta. Loreto Pesaro può risultare un avversario “fastidioso” per alcune sue caratteristiche. Una squadra con due lunghi a doppia dimensione, come le ali forti Andrea Valentini e Lucio Delfino, argentino, giocatori dalla mira precisa da fuori, ma dotati anche di “fisicità” nei duelli d’area. Nel pitturato gioca anche il centro georgiano Lomtadze e completa il reparto l’esperto Aglio, ala adattata nello spot di “4”. Tanti i giovani interessanti, a partire dal play-maker Elia Sgarzini, una delle rivelazioni del campionato, oltre ai due figli d’arte Elia Morandotti (papà Ricky, ex azzurro, giocò per diversi anni nella Virtus Bologna), che nell’ultima parte della regular season ha notevolmente migliorato le sue percentuali realizzati, e Tommaso Pillastrini, rampollo dell’allenatore della Gesteco Cividale. Loreto è una squadra in fiducia, che difende forte e sa farsi rispettare. Gioca in un palazzetto solitamente non molto gremito e questo potrebbe rivelarsi un vantaggio per i rossoblu. Potrebbe essere una serie lunga e combattuta nella quale sarà utile risparmiare le energie e prestare la massima cura a ogni dettaglio. In queste settimane coach Fabio Corbani ha cercato di “allungare” le rotazioni recuperando tutti gli infortunati e dando i primi minuti di campo anche al centro Mike D’Ambrosio che ha completato il lungo percorso di recupero iniziato a fine estate. La Novipiù arriva ai play-out dopo un ottimo finale di regular season nel quale ha vinto partite importanti che le hanno permesso di tenere dietro in classifica Fidenza e Bakery Piacenza e di conquistare, sul campo, il diritto di giocarsi la salvezza nella post-season. Ora dovrà affrontare le battaglie con Pesaro con lucidità ed energia, facendo tesoro dell’esperienza accumulata in questi mesi e dell’affiatamento di un gruppo che, insieme, è cresciuto passo dopo passo, vittoria dopo vittoria.