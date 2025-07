Articolo »

17 luglio 2025

17 luglio 2025 Moncalvo

Progetto sostenibile Moncalvo, inaugurato il nuovo parco giochi in piazza Carlo Alberto Un'area più sicura e inclusiva per i bambini e le famiglie residenti

L'inaugurazione ufficiale del nuovo paro giochi

di Alessandro Anselmo

E’ stato inaugurato sabato scorso, 12 luglio, il nuovo parco giochi di piazza Carlo Alberto, a Moncalvo. “Un’area completamente rinnovata, moderna, sicura e soprattutto inclusiva, pensata per garantire il massimo benessere e divertimento a tutti i nostri bambini”, spiegano così da piazzetta Buronzo. Taglio del nastro con il sindaco Diego Musumeci, accompagnato dal vice Gianni Serra e altri amministratori, insieme a un nutrito gruppo di bambini moncalvesi pronti a inagurare la nuova area, realizzata in circa due settimane. “Un ringraziamento speciale agli uffici comunali, al progettista e alla ditta esecutrice che ha completato i lavori in tempi rapidissimi, dimostrando una grande efficienza e professionalità – commenta il primo cittadino aleramico -. Un grande grazie al Lions Club Moncalvo Aleramica che ha dato il suo contribuito per avere questo bellissima area giochi. Siamo orgogliosi di annunciare che Moncalvo è uno dei primissimi Comuni piemontesi ad aver chiuso con successo un progetto finanziato con i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), per un importo complessivo di circa 55 mila euro, di cui 50 mila completamente finanziati a fondo perduto. Un risultato importante che conferma l’impegno dell’Amministrazione per uno sviluppo attento, sostenibile e vicino ai bisogni delle famiglie”. Il nuovo parco, che si estende su una superficie di circa 155 mq, è completamente riqualificato: i vecchi giochi, ormai deteriorati, sono infatti stati rimossi e sostituiti da nuove attrezzature ludiche, due in più rispetto alla precedente dotazione. I giochi sono realizzati in alluminio, per ridurre i costi di manutenzione e garantire durabilità nel tempo, e poggiano su un innovativo tappeto in getto di gomma antitrauma, che assicura una superficie uniforme e sicura, priva delle criticità tipiche delle piastrelle come erano presenti nel vecchio parco. Il progetto, che rispetta i criteri della Regione Piemonte per lo sviluppo territoriale, prevede anche l’installazione di attrezzature inclusive come “bilico” a quattro posti, giochi a molla e pannelli educativi, per garantire il divertimento e l’inclusione di tutti i bambini, indipendentemente dalle loro capacità. L’Amministrazione ha annunciato la creazione di una nuova area giochi anche nella frazione Patro. “È un segno di attenzione verso tutte le nostre comunità, anche quelle delle frazioni – dice Musumeci –. Il diritto al gioco è universale e Moncalvo vuole farsi promotrice di una visione inclusiva e lungimirante degli spazi pubblici”.

“La nostra amministrazione preferisce i fatti alle parole e questo è il miglior modo di rispondere a chi dà fiato alle trombe e fa polemica solo perché deve dimostrare la propria esistenza senza dare alcun contributo utile alla comunità, anzi non facendosi mai proprio vedere in paese”, conclude Musumeci che ricorda come “il nuovo parco di piazza Carlo Alberto sia un luogo di socialità, scoperta e crescita per tutti i bambini, un piccolo grande passo verso una Moncalvo più accogliente e attenta al benessere di ogni cittadino”.