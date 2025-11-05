Articolo »

Manifestazioni

05 novembre 2025

05 novembre 2025 Casale Monferrato

Sport Premio Liedholm 2025 all'ex presidente del Coni Giovanni Malagò Mercoledì 12 novembre alle ore 12: conduce il giornalista casalese Nicola Roggero

Giovanni Malagò, ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

di a.mo.

Il Premio Nils Liedholm 2025 sarà assegnato a Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, che ritirerà il riconoscimento nella consueta location delle Cantine di Villa Boemia a Cuccaro Monferrato mercoledì 12 novembre alle ore 12.

Il Premio Speciale “Basket – in memoria di Fabio Bellinaso”, assegnato precedentemente a Gigi

Datome e lo scorso anno a Bruno Cerella e Tommaso Marino, quest’anno sarà assegnato a due

personaggi che costituiscono il DNA del basket italiano: Dino ed Andrea Meneghin, padre e figlio,

cestisti di caratura internazionale, di caratteristiche tecniche e generazioni differenti, ma accomunati

dal talento, dalla mentalità vincente e da quelle qualità umane di rilievo e spessore che ne fanno due

icone riconosciute a livello internazionale.

La conduzione della giornata sarà, come di consueto, affidata alla voce di Nicola Roggero, giornalista di Sky e conduttore ufficiale del Premio, alla presenza della famiglia Liedholm, del noto giornalista Alberto Cerruti, anima del Premio Liedholm sin dalla sua istituzione, e di numerosi volti noti del mondo dello sport e del giornalismo sportivo.