Premio Liedholm 2025 all'ex presidente del Coni Giovanni Malagò
Mercoledì 12 novembre alle ore 12: conduce il giornalista casalese Nicola Roggero
Il Premio Nils Liedholm 2025 sarà assegnato a Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, che ritirerà il riconoscimento nella consueta location delle Cantine di Villa Boemia a Cuccaro Monferrato mercoledì 12 novembre alle ore 12.
Il Premio Speciale “Basket – in memoria di Fabio Bellinaso”, assegnato precedentemente a Gigi
Datome e lo scorso anno a Bruno Cerella e Tommaso Marino, quest’anno sarà assegnato a due
personaggi che costituiscono il DNA del basket italiano: Dino ed Andrea Meneghin, padre e figlio,
cestisti di caratura internazionale, di caratteristiche tecniche e generazioni differenti, ma accomunati
dal talento, dalla mentalità vincente e da quelle qualità umane di rilievo e spessore che ne fanno due
icone riconosciute a livello internazionale.
La conduzione della giornata sarà, come di consueto, affidata alla voce di Nicola Roggero, giornalista di Sky e conduttore ufficiale del Premio, alla presenza della famiglia Liedholm, del noto giornalista Alberto Cerruti, anima del Premio Liedholm sin dalla sua istituzione, e di numerosi volti noti del mondo dello sport e del giornalismo sportivo.
