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Attualità

05 agosto 2026

05 agosto 2026 Occimiano

Per gli interventi sulle strade Riccardo Molinari: «Dal Mit sei milioni di risorse in arrivo per piccoli Comuni» L'annuncio del capogruppo della Lega alla Camera

di r.m.

«In Piemonte arriveranno dal Mit oltre sei milioni del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli Comuni (quelli con meno di 5.000 abitanti), grazie allo scorrimento della graduatoria del bando 2025 che ha permesso di sbloccare nuovi interventi».

Lo dichiara il capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte, Riccardo Molinari: «Risorse fondamentali, soprattutto per le piccole realtà della nostra regione che grazie a questa misura fortemente voluta dal ministro Salvini potranno garantire interventi immediati e improcrastinabili di manutenzione e messa in sicurezza, senza togliere i fondi a propria disposizione per rispondere a tutte le esigenze dei propri territori».

«Il Piemonte è tra le regioni che più beneficia di questo provvedimento e potrà realizzare 43 interventi per lavori di messa in sicurezza e ripristino di tratti stradali, sistemazione di strade e piazze comunali, manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali e di tratti di viabilità, rifacimento dell’asfalto, sistemazione dei fossi, lavori per la viabilità ciclopedonale e le fermate degli autobus. Ancora una volta la Lega e il ministro Matteo Salvini, che ringraziamo per aver allargato la platea dei piccoli comuni interessati da questa misura, dimostrano grande attenzione ai territori piemontesi che hanno bisogno di pieno sostegno da parte del Governo. Investire nella manutenzione delle nostre strade, riparando buche, avvallamenti e dissesti del manto stradale, significa incrementare la percezione di sicurezza dei nostri cittadini che ogni giorno si spostano lungo le nostre strade, migliorando la viabilità, la vita delle nostre comunità e riducendo significativamente incidenti lungo le arterie più pericolose».



Nella nostra zona i piccoli Comuni (sotto i 5000 abitanti) coinvolti sono: Valmacca, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Occimiano, Ozzano Monferrato, Cocconato, Rive, Ronsecco.