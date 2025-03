Articolo »

03 marzo 2025

03 marzo 2025 Casale Monferrato

Esposizione nazionale Cultura territoriale e tradizioni dal mondo per la Mostra di San Giuseppe Venerdì 14 marzo l’inaugurazione della 76ª edizione della manifestazione

di r.m.

“Mostra nazionale, cultura territoriale e tradizioni dal mondo”. In questo slogan si sintetizza quella che sarà la San Giuseppe 2025, che si fregerà, in occasione della 76esima edizione, del titolo di fiera “Nazionale”. Quest’anno uno degli eventi fieristici più attesi non solo a livello locale ma anche piemontese e dell’intero Nord Ovest, si terrà al Polo Fieristico Riccardo Coppo dal 14 al 23 marzo prossimi e si svolgerà come sempre in concomitanza al Luna Park, uno dei più grandi d’Italia, situato nella maestosa piazza d’Armi adiacente al Polo Fieristico e come negli anni precedenti, l’ingresso al pubblico è gratuito e a percorso invertito a giorni alterni.

L’evento è organizzato dalla società D&N Eventi S.R.L. con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Casale Monferrato, della Provincia di Alessandria, della Provincia di Mantova, dell’Unione dei Comuni della Valcerrina, con la partnership di Confartigianato Imprese Alessandria, Confagricoltura Alessandria, Coniolo Fiori, Asproflor, Vivai Varallo, sponsor Alma SPA. A presentarlo lunedì mattina in Municipio sono stati il sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra e Nicoletta Cardillo, amministratore di D&N Eventi.

«Con la settantaseiesima edizione della “Mostra di San Giuseppe”, Casale Monferrato inaugura la nuova stagione delle manifestazioni popolari con un evento radicato e capace di attrarre ogni anno un vasto pubblico, rafforzato ora dal titolo di “Mostra Nazionale” - ha detto il sindaco Capra nel suo intervento - che ne accresce ulteriormente il valore e l’attrattività, sancendone ancor di più il prestigio e confermando il ruolo centrale che riveste per la comunità.

“La San Giuseppe” è una manifestazione di grande rilevanza per la città e il territorio, con un forte impatto economico grazie alle numerose attività coinvolte, un’importante valenza culturale per il suo programma ricco e strutturato, e un profondo significato sociale, testimoniato dall’ampia partecipazione e dall’affetto con cui i nostri concittadini la attendono ogni anno. Concludo con un sentito ringraziamento a D&N Eventi per l’organizzazione e la gestione di questo appuntamento ricco e articolato».

A fargli eco e a spiegare le caratteristiche dell’edizione 2025 è stata Nicoletta Cardillo amministratore di D&N Eventi: «Questa edizione - ha detto a Cardillo - oltre alle conferma delle tante peculiarità che l’hanno portata a raggiungere il traguardo di Mostra Nazionale guarda con un occhio particolarmente attento alla cultura e alle tradizioni del territorio in cui è radicata, il Monferrato Casalese e ai legami storici che esso ha con il Mantovano, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Inoltre, guardando anche ad un mondo che cambia ed allarga i propri orizzonti, non mancheranno espositori e prodotti provenienti dal mondo, allargando così l’offerta fieristica, pertanto lo slogan di quest’anno è: “Mostra azionale, cultura territoriale e tradizioni dal mondo”.

Sono più di 150 gli espositori, presenti alla manifestazione, provenienti da tutto il territorio nazionale, tra i quali molte eccellenze targate Made in Italy e premiate in altri prestigiosi eventi. Anche quest’anno sono confermati i nuovi orari di apertura al mattino dei due sabati 15 e 22 marzo, a partire dalle ore 11 sino alle 23 anziché dalle ore 15 pomeridiane, oltre all’inserimento di sedute anche nella Piazzetta del Gusto e nella Piazza del Vino, ritenute zone focus della manifestazione insieme all’Area Ristorante e veri e propri fiori all’occhiello della storica fiera.

Sono poi intervenuti Piergiorgio Panelli, curatore di Arteinfiera che torna anche quest’anno con le sue proposte artistiche, Federico Marchese che si è soffermato sull’iniziativa dei Grandi Artisti Canori e Daniel Coggiola del gruppo “Nebulosa” che suonerà proprio la sera dell’inaugurazione, venerdì 14 marzo.